Mask Singer – Robot : Tous les nouveaux indices décryptés

Dans Mask Singer, tous les samedis soir sur TF1, Alessandra Sublet, Anggun, Kev Adams et Jarry tentent de savoir qui se cache derrière les personnalités masquées. Parmi eux se trouve le personnage du Robot.

Indices du portrait du Robot

Le Robot disait le 17 octobre : "C'est fou de se retrouver dans la peau d'un robot, moi qui ne mise que sur l'humain. En parlant d'humains, j'ai eu la chance de croiser quelques artistes tels que Pascal Obispo ou Lara Fabian. Mes anges gardien n'ont pas eu que moi sur la route du succès. Des centaines d'autres talents leur doivent leurs carrières. Je pense que grâce à eux j'ai réalisé mon rêve merveilleux. Je suis du genre plutôt classique, conservatoire, Chopin,... Ou bien romantique mais c'est dans un tout autre registre que vous me connaissez. Dire que j'ai failli laisser passer l'occasion et l'opportunité de ma vie à cause de ma voix. Comme quoi dans la vie, il faut oser car dans mon métier, un de perdu ne veut pas forcément dire dix de retrouvés."

Le Robot disait le 24 octobre : "J'aime beaucoup chanter dans un costume, même si je vous le dis, ce n'est pas la première fois que je donne de la voix costumé. Quand on partage la scène avec des dizaines d'artistes de talent, que tout le monde a des accoutrements les plus fous, il faudrait être un bel enfoiré pour ne pas faire de même. Les tournées, les grandes salles, les standing-ovation, le public qui chante avec moi, tous ces souvenirs me font chaud au coeur. Jouer la comédie, monter sur scène, se donner à 110%, c'est ça que j'aime. Ca me donne des frissons. Ca me fait trembler les boulons. Mais je vous rassure, je prends bien soin de moi."

Le Robot disait le 31 octobre : "Le robot a provoqué beaucoup de larmes, il est programmé pour faire vibrer. Je n'ai rien lâché, je m'en étais fait la promesse et puis ce rôle, le rôle qui colle à la peau, qui a changé ma vie. Le début d'une belle odyssée."

Le Robot disait le 7 novembre : (après avoir confirmé que c'était un chanteur pro) "Le Robot est ravi d'être avec vous ce soir pour tenter de briller sur scène. Parfois tout se rouille, il faut changer des pièces, réparer des engrenages. Il faut panser des plaies. Il y a des vies qu'on imaginait vivre, puis il y a celles que l'on vit. Mais tout ceci est derrière moi. Aujourd'hui, je donne de la voix pour les autres, pour l'espoir, pour mes proches et ma voix vous la connaissez bien. C'est elle qui fait qu'on s'est rencontré, c'est elle qui fait que j'ai travaillé pour le plus grand nom américain qui soit. C'est bien simple, ce nom est connu de tous, partout, à tous âges. C'est bien simple dans son domaine, c'est le roi."

Le Robot disait le 21 novembre : "Je suis un chanteur professionnel. C'est agréable d'être le robot, de chanter incognito. Ça fait très longtemps qu'on ne m'avait pas pas reconnu. Il ne veut pas frimer, mais il ne se passe pas une journée sans que l'on lui rappelle ses rôles. Surtout un en particulier. Mais il est difficile de se mettre entre parenthèses. La dernière fois qu'il a pris du repos, il est resté sur scène pendant des heures. La scène vaut la peine de vivre, c'est essentiel."

Indice du costume du Robot le 21 novembre : un coeur brisé. "C'est un coeur brisé selon la façon dont le perçoit. Ça peut être un coeur ouvert", a-t-il ajouté. Ce qui pourrait faire penser à une oeuvre de Daniel Levi, selon Kev Adams.

L'avis des Enquêteurs

L'avis des Enquêteurs le 17 octobre : Après la prestation du Robot sur le titre September du groupe Earth, Wind and Fire, Jarry pense qu'il s'agit de Après la prestation du Robot sur le titre September du groupe Earth, Wind and Fire, Jarry pense qu'il s'agit de Patrick Juvet qui se cache derrière le costume. Anggun suppose que c'est Kamel Ouali , Alessandra Sublet pense reconnaître Amir alors que Kev Adams donne le nom de Denis Brogniart.

L'avis des Enquêteurs le 24 octobre : Après l'interprétation du Robot sur Soulman de Ben l'Oncle Soul, Kev Adams a misé sur Daniel Lévi, Alessandra Sublet a proposé Amir, Anggun a donné le nom de Corneille et Jarry a supposé que c'était Emmanuel Moire.

L'avis des Enquêteurs le 31 octobre : Un proche déclare que le Robot a une belle plume. Anggun est certaine que c'est un chanteur comme tous les autres enquêteurs. Kev Adams et Alessandra Sublet pensent à Daniel Lévi. Anggun pense à Emmanuel Moire et Jarry aussi.

L'avis des Enquêteurs le 7 novembre : Cette semaine, la chanson choisie par la personnalité était un indice. Le Robot a opté pour I Will Survive de Gloria Gaynor parce qu'elle lui rappelle ses débuts. Jarry, Kev Adams, Alessandra Sublet et Anggun pensaient une fois de plus à Daniel Lévi.

L'avis des Enquêteurs le 21 novembre : Kev Adams pense toujours à Daniel Lévi. Alexandra Lamy à Emmanuel Moire, tout comme Jarry. Anggun avance un certain "Daniel Moire", sauvage assemblage des deux réponses.

Le Corbeau indiquait le 31 octobre que Robot, Hibou et Manchot ont tous les trois foulés les podiums.

La question du jury au Robot le 17 octobre : "Êtes-vous un chanteur professionnel ?" Le Robot répond : "Oui".

Les trois affirmations du Robot le 24 octobre (deux fausses, une vraie) : "Le Robot a été aussi animateur télé, vous m'avez entendu dans un télé-crochet, quand le Robot boit il rouille."

Indices tirés des images du Robot

Le 17 octobre – Le Robot apparaît dans un jardin puis devant des photographies de Pascal Obispo et de Lara Fabian. Il est ensuite dans un champ de blé puis pose devant une étoile qui ressemble à celle de la Star Academy. Il joue du piano puis s'affiche debout sur un tapis posé sur l'herbe dans la campagne. Quelques instants plus tard, il est dans une grange. On découvre ensuite deux gardes du corps avec des épées laser. Enfin, le Robot apparaît sur scène.

Le 24 octobre - On voit un troupeau de moutons, le logo des Enfoirés, le Robot dans une fusée, les gardes du corps qui jouent à Docteur maboul et l'image d'un Phoenix.

Le 31 octobre - On peut voir un diamant et le théâtre du Châtelet.

Le 7 novembre - Le Robot dans le désert et une enveloppe avec un timbre à l'effigie d'Edith Piaf. Des clés à molettes qui forment un serpent. Une image de l'Olympia, le Robot à côté d'un piano.

Le 21 novembre - On peut le voir marcher dans un champ avec un vieillard.

