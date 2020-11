Mask Singer – Manchot : Tous les nouveaux indices décryptés

Les membres du jury de Mask Singer sont revenus pour de nouvelles investigations ! Alessandra Sublet, Anggun, Kev Adams et Jarry tentent de savoir qui se cache derrière les personnalités masquées pour cette seconde saison de Mask Singer. L'un des costumes est le Manchot.

Indices du portrait du Manchot

Le Manchot disait le 17 octobre : "Salut, ça farte ? Le Manchot est équipé pour affronter les jours de neige et même une tempête. Ceci dit, ce ne sera pas la première fois que le manchot fera face à une tempête. Eh oui, des ouragans sont passés sur moi. Comme dans la fête foraine dans ma vie il y a eu des hauts et des bas. Et quand je vois rouge ou je broie du noir je réponds "Pas grave". La fougue de la jeunesse sûrement. J'ai déjà été invité sur tous les plateaux télé. Drucker, Ardisson, Ruquier,... J'y étais comme chez moi. J'y passais en boucle. On peut dire qu'on se connait depuis bien longtemps maintenant. Et si mes débuts n'ont pas été faciles, fastoches comme on disait à l'époque, pas de soucis. J'aime la persévérance. La suite a été plus flamboyante."

Le Manchot disait le 24 octobre : "Ca fait toujours bizarre de se retrouver sous le froid de la banquise, car le manchot vient plutôt de sous le soleil. Alors les blizzards et les montagnes, ça lui fait tout bizarre. Je te promets. Attention, je n'ai pas dit que j'avais passé ma vie en maillot de bain. Mais il vous est arrivé de me voir avec encore moins que ça. Eh oui, le manchot sait se faire sexy. Mais ce n'est pas pour autant que j'ai toujours eu de la chance en amour. D'ailleurs, ce n'est jamais agréable de voir sa vie étalée dans les tabloïds, encore moins quand c'est faux et encore moins quand ça fait mal. Mais bon pour ce qui est de trouver l'amour, j'ai gardé la foi et j'ai bien fait. Ca a donné un sens à ma vie."

Le Manchot disait le 31 octobre : "Malgré le succès il y a eu une période difficile où je ne sortais plus de ma chambre. Tout est rentré dans l'ordre et j'ai eu envie de monter sur scène devant 2000 personnes à l'âge de 12 ans. A l'époque je chantais déjà un peu en anglais. J'ai toujours été bien entourée donc pas question d'avoir la grosse tête. Même quand j'ai eu ma plaque à Los Angeles je suis restée cool. Elle est à côté de celle de Jodie Foster."

Le Manchot disait le 7 novembre : "La vie est souvent faite d'heureux hasards et de belles rencontres. J'ai débuté sous le regard bienveillant de monstres sacrés. Je monte sur scène avec de véritables icônes. Dire que j'ai failli passer à côté de tout ça, la honte. La première fois que je me suis retrouvée face à l'opportunité de ma vie, j'ai d'abord dit non et je n'étais pas la seule. Finalement, le destin a été plus fort que tout. J'ai trouvé ma voix et vous avez été des millions à avoir aimé ma façon de la travailler."

Le Manchot disait le 21 novembre : "Si le manchot avait imaginé qu'il était en demi-finale, il n'y aurait jamais cru. Mon beau roman, je l'ai vécu très jeune. Quand mes potes passaient le bac, moi je passait à la télé. Matin, midi, soir : vous n'auriez pas pu me rater. J'étais indétronnable. Beaucoup ont essayé de prendre ma place. Je ne me la raconte pas je garde mon exubérance pour la fête."

L'indice du Manchot sur son costume, le 21 novembre : "Mon indice, un détail en dit long sur ma tête. C'est le pompon", qui est de couleur orange, comme les cheveux roux de Larusso.

L'avis des Enquêteurs

L'avis des Enquêteurs le 17 octobre : À la suite de la prestation du Manchot sur le titre Dance Monkey de Tones and I, Jarry suppose qu'il s'agit de l'artiste À la suite de la prestation du Manchot sur le titre Dance Monkey de Tones and I, Jarry suppose qu'il s'agit de l'artiste Tal , Alessandra Sublet et Anggun pensent à Larusso alors que Kev Adams n'a "aucune idée".

L'avis des Enquêteurs le 24 octobre : Après avoir chanté It's Not Unusual de Tom Jones, le Manchot a fait face au jury. Kev Adams a pensé à Tal, Jarry, Anggun et Alessandra Sublet à Larusso.

L'avis des Enquêteurs le 31 octobre : Le proche du Manchot raconte qu'elle a été mise à l'honneur dans une série. Alessandra Sublet reste sur Larusso, Jarry aussi, Anggun pense à Véronic DiCaire. Kev Adams propose... Booder...

L'avis des Enquêteurs le 7 novembre : Cette semaine, la chanson choisie par la personnalité était un indice. Le Manchot avait opté pour J'irai où tu iras de Céline Dion et Jean-Jacques Goldman. Une titre choisi parce que le Manchot avait déjà doublé Céline Dion. Anggun, Alessandra Sublet, Jarry et Kev Adams pensaient à Larusso.

L'avis des Enquêteurs le 21 novembre : Kev Adams en est certain : c'est Larusso. Un avis partagé par Alessandra Sublet, Anggun et Jarry.

Le Corbeau indiquait le 31 octobre que Robot, Hibou et Manchot ont tous les trois foulés les podiums.

La question du jury au Manchot le 17 octobre : "Est ce que vous êtes de notre génération de quarantenaires ?" Le Manchot répond : "La banquise ça conserve très bien, je fais bien moins que mon âge."

Les affirmations du Manchot le 24 octobre (deux fausses, une vraie) : "Vous m'avez entendue en duo avec une star américaine, quand je bois je fais 'et glou et glou et glou et glou', j'ai chanté avec les Enfoirés."

Indices tirés des images du Manchot

Le 17 octobre – Le Manchot s'amuse dans la neige puis dans une fête foraine. Il apparaît ensuite dans une discothèque, dans une salle de jeux puis dans une boule à neige.

Le 24 octobre - Une photo de Johnny Hallyday, le Manchot dans le bocal d'un poisson rouge, le logo interdit au moins de 18 ans, un garde du corps en robe de mariée, le Manchot en train de lire 'L'amour pour les nuls", le Manchot entouré de personnes qui font du roller pendant que la musique du film La Boum passe.

Le 31 octobre - On a pu voir une photo d'Alain Delon.

Le 7 novembre - Une photo d'Eddy Mitchell et Patrick Bruel, une boîte de médicament sur lequel il y avait marqué Mémoire 3000, un garde du corps en mode Karaté Kid, des diamants, des affiches "Sold Out".

Le 21 novembre - Une image d'un magasin de chaussure, une photo de Francis Lalanne ainsi qu'un magnéto de My heart will go on avec Céline Dion et le Titanic.

