Mask Singer – Pieuvre : Tous les indices décryptés

Dans Mask Singer, tous les samedis soir sur TF1, Alessandra Sublet, Anggun, Kev Adams et Jarry tentent de savoir qui se cache derrière les personnalités masquées. Ce 17 octobre 2019, Mask Singer est de retour pour le premier prime de cette nouvelle saison, toujours présentée par Camille Combal. Le nouveau personnage révélé est la Pieuvre.

Indices du portrait de la Pieuvre

La Pieuvre dit : "Attention, levez le rideau, lumières, applaudissements... Et apparition de la pieuvre dans un décor éblouissant. Voilà comment la pieuvre voit sa première prestation sur le plateau de Mask Singer. Classe. Que voulez-vous, j'ai toujours aimé me mettre en scène. Entendre le public frémir, retenir sa respiration, et surtout surtout l'entendre rire. Voilà ce qui fait trembler les tentacules de la pieuvre. Même si j'ai d'autres cordes à mon arc, celle de la comédie est bien tendue. Je ne refuse jamais l'occasion de monter sur les planches. Parfois solo, parfois en troupe, j'aime ce mélange de folie, de rires, de copains, de stress ça doit venir de mes débuts j'ai été à bonne école."

L'avis des Enquêteurs : À la suite de la prestation de la Pieuvre sur le titre Bim Bam Toi de Carla, Jarry pense à Chantal Lauby, Anggun à Marlène Jobert. Alessandra Sublet et Kev Adams tombent d'accord et donnent le nom d'Armelle.

Indices tirés des images de la Pieuvre

– La Pieuvre apparaît dans un parc d'attractions. Deux gardes du corps sonnent des cloches. Quelques instants plus tard, des gardes du corps sont habillés en tutus et dansent sur de la musique classique. On les découvre ensuite endormis au pied d'un arbre. À la fin de la vidéo, la Pieuvre apparaît près d'une photographie de Bruno Solo.