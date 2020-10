Mask Singer – Perroquets : Tous les indices décryptés

Ce 17 octobre 2019, Mask Singer est de retour pour le premier prime de cette deuxième saison, toujours présentée par Camille Combal. Le nouveau personnage révélé est le Perroquet ou plutôt... les Perroquets. Pour la première fois, c'est un duo que devront démasquer le jury composé d'Alessandra Sublet, Jarry, Anggun et Kev Adams.

"Ça peut être un couple, ça peut être des frères et soeurs ou un binôme connu comme étant un duo artistique" annonçait Rémi Faure, directeur des programmes de Flux, lors de la conférence de presse de l'émission donnée le 21 septembre 2020 au Paradis Latin. Alors qui se cache derrière ce duo "exotique" ?

Indices du portrait des Perroquets

Les Perroquets disent : "Bonjour à tous, nous sommes ravis d'être parmi vous aujourd'hui. Nous sommes ravis de monter sur la scène de Mask Singer. La scène, la musique sont sur la longue liste des choses qui nous rassemblent. Même si on ne la pratique pas toujours tous les deux... Et attention, quand on chante sur scène ou à la télé, on ne chante pas qu'en Français il faut savoir s'ouvrir aux langues internationales surtout quand on a l'occasion de jouer avec Mick Jagger. Enfin je ne veux pas vous embêter avec nos anecdotes. Cette passion vient de mon grand-père qui était chanteur professionnel. C'est un peu loin dans le temps mais bon rien n'est loin dans le temps. La chanson c'est comme la mode, tout est cyclique."

L'avis des Enquêteurs : À la suite de la prestation des Perroquets sur le titre de Bamboleo des Gipsy Kings, Jarry pense au groupe Début de soirée, Alessandra Sublet au duo d'humoristes Les Vamps. Kev Adams et Anggun donnent le nom du duo Chevalier et Laspales.

La question du jury aux Perroquets : "Est ce que vous êtes connus en tant que duo ?" Les Perroquets répondent : "Oui nous sommes un duo."

Indices tirés des images des Perroquets

– Les Perroquets s'amusent dans un décor qui ressemble au parc France miniature. Il dansent entre les différents monuments parisiens. Les Perroquets s'enlacent puis apparaissent ensemble sur scène. À la fin de la vidéo, ils posent dans un univers tropical.