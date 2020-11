Mask Singer – Araignée : Tous les nouveaux indices décryptés

Dans Mask Singer, tous les samedis soir sur TF1, Alessandra Sublet, Anggun, Kev Adams et Jarry tentent de savoir qui se cache derrière les personnalités masquées. L'occasion pour l'Araignée de tisser sa toile sur le plateau de l'émission présentée par Camille Combal.

Indices du portrait de L'Araignée

L'Araignée disait le 17 octobre : "Quelle joie d'enfiler ce costume pour mieux vous attraper. Vous me connaissez solaire mais dans la vie j'ai aussi connu des nuages et des tempêtes. Et pour ce qui est de connaître mon identité secrète, j'ai du métier ça fait des années que je vous la cache. Mon côté féminin et sensuel doit venir de ma grande époque. Eh oui c'est pas pour autant que je me prends pour une bombe. Je suis sûre de moi mais afin de rester le plus longtemps avec vous, je ne vais pas me gêner de jouer la carte de la séduction. D'ailleurs, vous m'avez connue célibataire puis en couple..."

L'Araignée disait le 24 octobre : "J'adore l'idée de me cacher sous un costume. Et oui, je n'aime pas trop me montrer. Un comble pour quelqu'un qui s'expose régulièrement devant des millions de personnes. Mais ce n'est pas pour autant que vous me connaissez vraiment. Je n'aime pas trop parler de moi. Et pourtant rien qu'en m'observant, vous pouvez savoir des choses très personnelles. En revanche, j'adore faire parler les gens. Mais j'aime aussi les silences. L'Araignée a le droit d'être paradoxale. Ombre et lumière, chaud et froid. Je peux être robe à paillettes et jogging chaussettes. Mais ce soir, je suis l'Araignée et je vous emmène dans ma toile."

L'Araignée disait le 31 octobre : "Soyez les bienvenus dans mon univers. Laissez-vous surprendre dans mes fils de soie même si je préfère les robes en soie. Je choisis bien mes tenues, ça fait partie du job. J'ai fait des couvertures de magazines, des officielles comme des volées. Quand on forme un couple médiatique il paraît que ça fait partie du jeu."

L'Araignée disait le 7 novembre : "J'adore les compétitions, ça me fait frissonner. Dans ma carrière, j'ai eu la chance de côtoyer des champions olympiques, des champions du monde, de grands artistes et j'en passe. Même si je suis de toutes les finales, gagner n'est pas ce qui m'anime. En revanche, le travail et l'énergie sont des valeurs qui me parlent. On n'a rien sans rien, c'est comme ça que j'ai tracé ma route. Et c'est comme ça que je m'entraîne régulièrement. Et si l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, il appartient aussi à ceux qui n'ont pas eu peur de se coucher tard. Araignée du soir, espoir."

L'Araignée disait le 21 novembre : "J'aime bien entretenir le mystère. J'ai été mannequin et côtoyé les plus grands. Les jurés pensent que je suis Tatiana Silva, vous aussi ? Peut-être que vous chauffez. Les indices de ce nouveau magnéto indices pourraient vous refroidir. J'ai suivi des cours théâtre quand j'étais jeune : drames, tragédies... Pourtant, j'ai choisi une autre voie. Même si je peux paraître sérieuse, je peux aussi être drôle et légère . Je ne sais pas si c'est pour ça que je suis à l'aise devant vous mais aussi devant des chanteurs ou dés comédiens, ce que je fais depuis des années. Elle est toujours plus belle la vie quand on fait ce qu'on aime".

Le Corbeau a indiqué que l'Araignée et le Dragon se connaissent et se sont déjà vus en dehors de l'émission lors du prime du 31 octobre. Le 7 novembre, il a précisé que l'Araignée était très belle mais qu'elle n'avait pas remporté le concours Miss France.

Indice sur le costume : "Deux personnes chères à mon coeur l'accompagnent depuis le début", dit-elle. Sur les épaules, elle a deux petites araignées sur les épaules. Les enquêteurs pensent que cela pourrait représenter ses enfants.

L'avis des Enquêteurs

L'avis des Enquêteurs le 17 octobre : Suite à la prestation de l'Araignée sur le titre de Can't Get You Out Of My Head de Kylie Minogue, Alessandra Sublet déclare : "Je crois pas qu'elle soit chanteuse". L'animatrice pense que c'est Alexandra Rosenfeld qui se cache derrière le masque. De son côté, Anggun suppose qu'il s'agit de Valérie Bègue. Kev Adams confie reconnaître légèrement la voix de son ex Iris Mittenaere mais donne le nom de Mareva Galanter puis celui de Sylvie Tellier. Enfin, Jarry pense à... Geneviève de Fontenay !

L'avis des Enquêteurs le 24 octobre : Après la prestation de l'Araignée sur Sans contrefaçon de Mylène Farmer, Kev Adams pensait que c'était son ex Iris Mittenaere mais ne reconnaissait pas sa voix. "On a chanté sous la douche", a-t-il plaisanté. Alessandra a encore une fois proposé Alexandra Rosenfeld. Anggun a misé sur Elodie Gossuin et Jarry "sans trop d'hésitation" a dit Iris Mittenaere. Enfin, Kev Adams a proposé Maeva Coucke.

L'avis des Enquêteurs le 31 octobre : Pendant la prestation, Jarry a eu une illumination, c'est peut-être Linda Hardy ! C'est alors qu'un proche de l'Araignée parle au jury et révèle qu'elle aide beaucoup d'associations. Jarry confirme son choix. Anggun, elle, pense à Karine Ferri. Kev Adams pense à Sylvie Tellier.

L'avis des Enquêteurs le 7 novembre : Cette semaine, la chanson choisie par la personnalité était un indice. L'Araignée a misé sur Avant toi de Vitaa et Slimane pour le texte. Kev Adams pensait à Karine Ferri, Alessandra Sublet à Tatiana Silva, Jarry à Elodie Gossuin et Anggun à Linda Hardy.

L'avis des Enquêteurs le 21 novembre : Kev Adams reste persuadé que L'Araignée est Tatiana Silva. Alessandra Sublet a changé ses réponses, en évoquant Laetitia Milot et Ingrid Chauvin. Anggun est certaine d'avoir reconnu la voix de Karine Ferri. Pour Jarry, il hésite entre deux femmes : Axelle Lafont et Linda Hardy.

La question du jury à L'Araignée le 17 octobre : "Avez-vous gagné dans votre vie un concours de beauté à grande échelle ?" L'Araignée répond : "Oui".

Les affirmations de l'Araignée le 24 octobre (deux fausses, une vraie) : "Mon couronnement a été suivi par des millions de personnes, je suis l'ex de Spiderman, la première fois que vous m'avez vue c'était au début des années 90."

Indices tirés des images de L'Araignée

Le 17 octobre – L'Araignée apparaît dans un décor sombre puis devant un mur. Sur le mur sont dessinés des nuages et de la pluie. L'Araignée est ensuite dans la rue entourée de ses gardes du corps. Elle danse ensuite de manière sensuelle dans une pièce tamisée de lumières rouges. L'Araignée est assise sur un canapé rouge style Rococo. On aperçoit les gardes du corps regarder L'Araignée à la télévision. Quelques secondes plus tard, elle marche dans un hangar désaffecté.

Le 24 octobre - L'Araignée se cache derrière une étoile et danse au milieu d'images de chiens et de chats.





Le 31 octobre - On peut voir une personne se faire tatouer, un paquebot et des photographes la suivre.





Le 7 novembre - Une carte de la météo et un nuage de pluie venant sur l'Araignée, le chiffre 69, une médaille avec le chiffre 4 inscrit, l'Araignée qui fait du sport, le Guinness World Records 2020.

Le 21 novembre - On peut voir l'image du chiffre 30.