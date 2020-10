Mask Singer – Dragon : Tous les nouveaux indices décryptés

Alessandra Sublet, Anggun, Kev Adams et Jarry sont revenus dans l'émission Mask Singer et tentent de savoir qui se cache derrière les personnalités masquées. L'un des nouveaux personnages qui leur donne du fil à retordre est le Dragon.

Indices du portrait du Dragon

Le Dragon disait le 17 octobre : "Salut les losers, le Dragon déboule dans le game. Là je sais ce que vous vous dites, il fait pas très peur ce dragon. Attendez, dans ce costume se cache un corps taillé par du sport intensif. Sous ce masque se cache un mental d'acier. Le sport a été un pilier pour moi et dans ce domaine comme dans le reste, je n'ai rien fait à demi même si j'ai été mis au vestiaire pendant quelques temps. Dans la vie je me suis toujours donné à fond pour relever des défis de taille. J'ai transformé l'essai. Parti de banlieue j'ai fini dans un bel appartement cossu et c'est l'une de mes grandes fiertés."

Le Dragon disait le 24 octobre : "Petit, j'étais timide, mais vraiment timide. Puis un jour vers 11 ans, j'ai eu le déclic et j'ai brisé la coquille. Visiblement, j'ai bien fait car depuis, j'ai été deux fois champion de France et j'ai même été sacré meilleur joueur du championnat. Sans vouloir me la raconter, je crois que je me suis débrouillé comme un chef. Incroyable ce dragon non ? C'est surtout grâce à ce palmarès que j'ai eu la chance de jouer aux côtés de champions olympiques, de champions du monde et même de médaillés d'or, d'argent ou de bronze. Il faut dire que j'ai été coaché par le meilleur et même les meilleurs. De là d'où je viens, ce sont des légendes. Franchement même dans tes rêves les plus fous, tu n'imagines pas ça. Aucun rêve n'est intouchable, parole de dragon."

Le Dragon disait le 31 octobre : "Je vous roule dans la farine, c'est normal j'ai du métier. C'est ma spécialité de me faire passer pour ce que je ne suis pas. Des burgers aux barquettes de frites ou petit commis... j'ai souvent mis la main à la patte. Le régime ce n'est pas mon kiff. Mon métier je l'ai appris sur le tas."

Le Corbeau a indiqué que l'Araignée et le Dragon se connaissent et se sont déjà vus en dehors de l'émission lors du prime du 31 octobre.

L'avis des Enquêteurs le 17 octobre : À la suite de la prestation du Dragon sur le titre Les Planètes de M. Pokora, Jarry pense que c'est Shy'm qui est dissimulée dans le costume. Kev Adams suppose qu'il s'agit de Laurent Ournac. Alessandra Sublet et Anggun sont "perdues".

L'avis des Enquêteurs le 24 octobre : Après avoir interprété Pookie d'Aya Nakamura, le Dragon a fait face au jury. Kev Adams a validé le nom de Jean-François Piège, Alessandra Sublet a dit Norbert Tarayre, Anggun Ghislaine Arabian et Jarry Philippe Etchebest.

L'avis des Enquêteurs le 31 octobre : Le Dragon a chanté une chanson douce ce qui déstabilise tout le monde. Un proche du Dragon parle de lui et révèle qu'il a bien changé depuis qu'ils se connaissent. Le jury pense à une transformation physique. Kev Adams pense à Laurent Ournac. Anggun pense à Thierry Marx et Alessandra Sublet pense à Norbert Tarayre.

La question du jury au Dragon le 17 octobre : "Êtes-vous un sportif professionnel ?" Le Dragon répond : "Le sport fait partie de ma vie mais pas professionnellement".

Les affirmations du Dragon le 24 octobre (deux fausses, une vraie) : "Vous m'avez vu à la télé sous différentes casquettes, je suis une fille, le Dragon a été juge dans une émission culinaire."

Indices tirés des images du Dragon

Le 17 octobre – Le Dragon apparaît près d'un volcan puis devant un château fort de type médiéval. Il pose ensuite devant des menhirs qui comportent des signes celtes. Il est ensuite entouré de ses gardes du corps dans un stade de sport, et sur une piste d'athlétisme. Quelques secondes plus tard, le Dragon est dans un désert, dans un appartement luxueux puis à nouveau près d'un volcan.

Le 24 octobre - Le Dragon apparaît dans un stade avec un ballon de rugby à la main avant de le lancer. On peut voir le chiffre 1 700 affiché, le Dragon face aux anneaux des JO. Enfin, on peut voir un fantôme et le Dragon dans une écurie.

Le 31 octobre - On peut voir le Dragon préparer une potion. Le prénom Eric est inscrit et il y a des chevaux.

