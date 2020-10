Mask Singer – Hibou : Tous les indices décryptés

Dans Mask Singer, tous les samedis soir sur TF1, Alessandra Sublet, Anggun, Kev Adams et Jarry tentent de savoir qui se cache derrière les personnalités masquées. Ce 17 octobre 2019, Mask Singer est de retour pour le premier prime de cette nouvelle saison, toujours présentée par Camille Combal. Le nouveau personnage révélé est le Hibou.

Indices du portrait du Hibou

Le Hibou dit : "Je suis le hibou. Un hibou guerrier, un hibou samouraï mais pourtant je suis un vrai non violent. Sans me vanter, je pense que beaucoup d'entre vous me connaissent. J'ai certainement marqué une génération. Dans les années 90 comme beaucoup de mes camarades, j'ai eu la chance de passer par la case AB Productions, la classe hein ? Premiers Baisers, Hélène et les garçons, Dorothée et ses chansons inoubliables... J'ai même eu l'occasion de chanter avec elle. Mais ce n'est pas la seule fois où vous m'avez vu à la télé. Des concours, des clips et mêmes des grands événements et surtout là où vous ne m'attendiez pas. Et si je chante ce soir c'est encore pour vous surprendre à tout prix."

L'avis des Enquêteurs : À la suite de la prestation du Hibou sur le titre Jailhouse Rock d'Elvis Presley, Jarry pense à Bernard Minet, Kev Adams à Vincent Lagaf, Anggun donne le nom d'Anthony Dupray et Alessandra Sublet suppose que c'est Jacky qui se cache derrière le masque.

La question du jury au Hibou est : "Avez-vous été chanteur professionnel ?" Le Hibou répond : "Parmi plein d'autres choses oui."

Indices tirés des images du Hibou

– Le Hibou apparaît dans un univers japonais puis dans un champ de fleurs. Des dessins de fleurs style années 60 sont dessinés derrière lui. Le Hibou prend le métro et on découvre un portrait d'Armande Altaï au mur. Il est ensuite dans un port près de bateaux, dans un yacht puis dans des studios de télévision. Enfin, le Hibou apparaît en train de chanter sur scène.