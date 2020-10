Mask Singer – Renarde : Tous les indices décryptés

Dans Mask Singer, Alessandra Sublet, Anggun, Kev Adams et Jarry tentent de savoir qui se cache derrière les personnalités masquées. Ce 17 octobre 2019, Mask Singer est de retour pour le premier prime de cette nouvelle saison, toujours présentée par Camille Combal. Le nouveau personnage révélé est la Renarde.

Indices du portrait de la Renarde

La Renarde dit : "Salut mes petits renardeaux ! Oui je sais vous vous dites celle là elle est maquillée à la truelle. Je veux des likes, des commentaires sur internet... Faut se faire remarquer ! Faut soigner le look, la lumière, la mise en scène, c'est clair que c'est du taff. J'ai la chance que j'ai des potes sympas qui viennent se montrer avec moi dans mes vidéos. Et quand tes potes sont comédiens, humoristes, chanteurs ou animateurs, ça déménage. Ma voix fait partie de mon identité, je ne sais pas si on me reconnait les yeux fermés mais pas loin. Si vous voulez me revoir la semaine prochaine, abonnez-vous."

L'avis des Enquêteurs : À la suite de la prestation de la Renarde sur le titre My Humps de Black Eyes Peas, Jarry pense à Eloïse Martin, Kev Adams et Anggun à Lola Dubini tandis qu'Alessandra Sublet confie ne pas savoir qui se cache derrière le masque.

La question du jury à la Renarde : "Est-ce que vous vivez des réseaux sociaux ?" La Renarde répond : "Non pas seulement."

Indices tirés des images de la Renarde

– La Renarde danse dans un jardin. Des gardes du corps étalent de la crème glacée sur un gâteau avec une truelle. La Renarde apparaît ensuite dans des vidéos Youtube.