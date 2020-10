Mask Singer – Squelette : Tous les indices décryptés

Dans Mask Singer, Alessandra Sublet, Anggun, Kev Adams et Jarry tentent de deviner qui se cache derrière les personnalités masquées. Ce 17 octobre 2019, Mask Singer est de retour pour le premier prime de cette deuxième saison, toujours présentée par Camille Combal. Le premier personnage révélé est le Squelette.

Indices du portrait du Squelette

Le Squelette dit : "Franchement il a la classe ou il a pas la classe le Squelette ? Eh ouais je suis sûr que vous n'avez vu un Squelette aussi stylé. Pas étonnant que j'ai trainé mes guêtres sur les podiums. Que ce soit pour mes collections ou celles des autres. Faut dire que la sape, ça me connait. Entre mon père tiré à quatre épingles et mon enfance dans la boutique de vêtements familial, la mode c'est un héritage. Je suis tombé dedans quand j'étais petit. Et bien qu'on dise de moi que je suis un enfant terrible, petit finalement, j'étais très sage. Buté mais sage. C'est après que j'en ai fait voir de toutes les couleurs. Ne vous fiez pas à mon costume, je ne suis pas mort. Loin de là !"

L'avis des Enquêteurs : Suite à la prestation du Squelette sur le titre Can't Hold Us de Macklemore, les membres du jury ont fait leurs premières suppositions. Kev Adams déclare : "On sent que c'est quelqu'un qui sait danser" et pense que la célébrité masquée est Adil Rami. Pour Jarry, c'est Yannick Noah qui se cache sous le costume du Squelette. Perplexe, Alessandra Sublet ajoute : "Moi je crois que c'est un sportif, le magnéto' nous emmène sur la mode mais je pense que c'est un sportif." L'animatrice pense à Clause Makélélé. De son côté, Anggun déclare : "Moi je pense à Djibril Cissé".

La question du jury au Squelette : "Est ce que vous avez été médaillé dans votre métier ?" Le Squelette a répondu : "Oui, en chocolat et en métal".

Indices tirés des images du Squelette

– Le Squelette se tient debout avec une canne décorée d'une tête de mort. Il a un pied dans le plâtre. Il porte un costume à rayures, une cape et des mitaines noires. Il apparaît entouré de deux gardes du corps. Il marche ensuite sur un podium. L'un de ses gardes du corps repasse un tee-shirt à motif marinière. Il s'asseoit sur un canapé, derrière lui se trouve un billet doré sur le mur. Il est dans un dressing et fait défiler des costumes pour hommes.