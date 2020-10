Iris Mittenaere : La rencontre (glaciale ?) entre Kev Adams et Diego El Glaoui

Alors qu'elle s'apprêtait à admirer les nouvelles collections de lingerie avec son chéri Diego El Glaoui lors du défilé Etam Live Show 2020 le 29 septembre 2020, Iris Mittenaere a eu la surprise de croiser... son ex Kev Adams. Fervent amateur de belles femmes (et de lingerie), l'humoriste de 29 ans a ainsi été aperçu par les caméras de l'émission Quotidien avec Iris et son nouveau compagnon. Sur ces images diffusées vendredi 2 octobre, dans la chronique La Mondaine, on a découvert Kev Adams s'approcher timidement de son ex pour lui faire la bise (oubliant ainsi d'ailleurs totalement le respect des "gestes barrières"). Dans un élan d'audace, l'acteur du film Fiston a ensuite serré la main de Diego, d'un geste vif et rapide.

Inquiète, l'ancienne reine de beauté semblait néanmoins rester sur ses gardes et regardait fixement son chéri tout au long de ce moment visiblement gênant. Un instant bref mais qu'on imagine fort en émotions pour Diego, Iris et Kev Adams. Reparti illico s'installer dans les gradins, Kev Adams avait déjà confié avoir garder une "très belle relation" avec son ex Iris l'année passée sur les réseaux sociaux.

"J'ai toujours beaucoup d'amour pour elle. Notre histoire n'a pas marché car nous étions tous les deux très jeunes et très occupés. Mais quand vous partagez votre vie avec quelqu'un pendant près d'un an, l'affection ne disparaît pas du jour au lendemain." confiait-il en octobre 2019.

Miss France 2016 avait vécu une romance de quelques mois avec Kev. Désormais en couple avec Diego El Glaoui, l'ancienne Miss Univers avait officialisé sa relation en novembre 2019 sur Instagram. Très complices, les amoureux vivent une histoire d'amour sans nuages et envisagent même d'emménager ensemble en 2021.