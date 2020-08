Iris Mittenaere et Diego El Glaoui : pourquoi elle a officialisé, malgré elle

Le 24 septembre 2019, Iris Mittenaere présentait son compagnon Diego El Glaoui lors du défilé Etam, en marge de la Fashion Week. Une officialisation bien réfléchie, alors qu'elle coulait des jours heureux avec le beau brun depuis déjà plusieurs semaines. Mercredi 26 août 2020, lors d'une interview pour Le Parisien, la reine de beauté de 27 ans raconte pourquoi elle a finalement choisi d'afficher son couple.

Dans un premier temps, la copine de Camille Cerf s'est faite discrète sur sa vie privée. Mais les choses se sont passées autrement... Dans la presse, plusieurs photos volées d'Iris Mittenaere et Diego El Glaoui circulaient et c'est précisément ce qui a motivé notre Miss France 2016, élue Miss Univers la même année, à présenter son compagnon : "Pour que les paparazzi me laissent tranquille !" Et de poursuivre : "Au moins, je peux gérer ce que je veux montrer avec mon chéri. On ne me voit plus en maillot dans des positions pas forcément très élégantes. Et je peux répondre aux bêtises. Quand on garde le silence, on subit toutes les conneries qu'on peut lire. C'était devenu pesant."

Désormais, le couple vit pleinement son amour et ne se soucie plus d'être secrètement suivi par des paparazzi. Sur Instagram, Iris Mittenaere et Diego El Glaoui partagent régulièrement des clichés à deux, comme récemment lors de leurs vacances romantiques en Grèce.

Des vacances bien méritées pour la belle brune qui attaque une rentrée bien chargée. En effet, Iris Mittenaere reprend les tournages de Ninja Warrior (TF1) le 15 septembre... et débarque dès lundi 31 août sur Chérie FM. Elle prendra les commandes de Chérie lunch, de 12h à 13h. "Ça va être une heure d'humeur et de partage, confie-t-elle. Je vais discuter avec les auditeurs et parler de sujets dans l'actu aussi bien mode, beauté que voyage et savoirs insolites ou d'autres sujets plus sérieux, comme dans la chronique [NDLR : "Iris Coffee"] que je vais écrire pour la matinale." Ces premiers pas en radio lui permettront peut-être, comme elle l'espère, de "casser les préjugés".