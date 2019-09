Iris Mittenaere en couple : elle présente Diego, son nouveau compagnon

Mardi 24 septembre 2019, plusieurs personnalités françaises et internationales étaient attendues au défilé Etam, qui présentait sa nouvelle collection lors de la fashion week de Paris. Plusieurs Miss et influenceuses ont ainsi pu assister au défilé, dont Iris Mittenaere (26 ans) qui n'était pas venue seule. Si elle a pris la pose avec sa comparse Flora Coquerel, Miss Univers est également apparue au bras d'un certain Diego El Glaoui, son nouveau compagnon. Une officialisation en bonne et due forme.

Mais qui est ce fameux Diego ? Il est le frère de l'influenceuse Kenza Sadoun El Glaoui (qui a d'ailleurs posé avec Iris Mittenaere lors du défilé Etam) mais aussi son manager. En effet, il est le co-fondateur de l'agence parisienne Influence. Il "représente des vingtenaires et trentenaires dits "premium", collaborant avec les luxueux Cartier, Audi, Saint Laurent...", d'après un récent article du Monde. À en croire son profil LinkedIn, Diego est également le fondateur de la société SMG Conseil. Aussi très actif sur Instagram, il jouit d'une communauté de près de 34 000 abonnés.

On ne sait pour l'instant que peu de choses sur la relation entre Iris Mittenaere et Diego El Glaoui, même si celle-ci est vraisemblablement récente. En effet, dans une nouvelle interview à Ici Paris, Anthony Colette a confirmé les rumeurs d'une idylle avec son ancienne partenaire de Danse avec les stars (TF1) et a expliqué qu'ils s'étaient récemment séparés. "C'était exceptionnel. On s'est tout de suite bien aimés. Et on est sortis ensemble. Je ne regrette rien. Ça n'a pas duré, car chacun a des objectifs de vie qui ne sont peut-être pas compatibles avec ceux de l'autre. Ça s'est terminé il n'y a pas très longtemps, mais on est restés en bons termes, c'est la vie", a affirmé le jeune danseur, précisant être aujourd'hui célibataire.