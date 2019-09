Iris Mittenaere en couple avec Anthony Colette... La rupture expliquée

Anthony Colette s'est également confié sur son idylle de trois ans avec Anaïs Riera, son ancienne partenaire : "On est tombés amoureux immédiatement, on avait le même niveau de danse, ça s'est fait tout seul. Mais on se voyait tous les jours, non-stop. La compétition, ça crée des conflits. La relation s'est transformée. On est potes maintenant." Bien occupé sur le plan professionnel, il est désormais disponible côté coeur : "Je veux juste la trouver belle et agréable avec moi, et qu'elle me soutienne. J'ai beaucoup d'objectifs professionnels et, pour le moment, je suis célibataire. Je n'ai personne."