Elsa Esnoult (Danse avec les stars) : Pourquoi elle ne s'affiche pas en couple

Les Mystères de l'amour, un titre de série qui correspond parfaitement à Elsa Esnoult. Si on sait tout des amours de son personnage Fanny, dans la série de TMC, on ignore tout de ceux de son interprète. La belle brune de 30 ans est en effet très discrète concernant sa vie privée. Interrogée par Purepeople dans le cadre de la conférence de presse de Danse avec les stars 2019, elle a confié pour quelle raison elle n'avait jamais présenté l'un de ses compagnons.

"Je ne parle jamais de ma vie privée car, tant que je ne suis pas mariée ou que je n'ai pas un enfant, je n'ai pas envie d'exposer quelqu'un. Si ça foire, si le lendemain on n'est plus ensemble, je serai la plus malheureuse du monde. (...) J'attends d'avoir quelque chose de concret, si un jour ça arrive... je le souhaite de tout mon coeur. Même si ça ne marche pas, cette personne aura marqué ma vie par un événement", nous a expliqué Elsa Esnoult.

La belle devra tout de même un peu briser sa carapace lors de son aventure Danse avec les stars. Son danseur Anthony Colette la poussera à se livrer, une situation qu'elle "appréhende énormément" : "Je suis plus du genre à être renfermée sur moi-même, contrairement à ce que l'on peut penser. (...) La danse, ce n'est pas du tout mon univers. J'ai tout à apprendre. Et je vous avouerai que, comme je ne suis pas à l'aise avec mon corps, c'est un sacré challenge pour moi. En plus, je ne suis pas tactile."

Une réserve que l'ancien partenaire d'Iris Mittenaere a découverte sur le tas. Il devra donc redoubler d'efforts pour la mettre à l'aise avant le premier prime, diffusé le 21 septembre 2019, sur TF1.

