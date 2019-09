Danse avec les stars 2019 : Elsa Esnoult "part de loin" selon Anthony Colette

À partir du 21 septembre 2019, chaque samedi sera une fête pour les téléspectateurs de TF1. Ce jour-là, la première chaîne donnera le coup d'envoi de la saison 10 de Danse avec les stars. Une émission animée une fois de plus par Camille Combal et Karine Ferri.

Parmi les danseurs, on retrouvera notamment Anthony Colette, qui vit actuellement sa troisième saison. Après Joy Esther et Iris Mittenaere, c'est avec l'actrice des Mystères de l'amour Elsa Esnoult qu'il vit cette superbe aventure. Une belle rencontre comme il l'a confié à nos confrères de Télé Loisirs : "Elle est gentille, elle est jolie. Elle sent bon quand on s'entraîne, ça c'est super important (rires). Pour le moment, je suis ravi."

Le beau brun de 24 ans ne cache toutefois pas que sa partenaire a tout à apprendre : "Les débuts se passent bien. C'est dur évidemment parce qu'elle n'a jamais dansé. Elle part de loin, il y a beaucoup de travail et elle le sait. Je lui ai dit. Maintenant, il va falloir charbonner pour que ça passe, que les gens aiment nous voir danser et qu'ils aiment le spectacle." Rendez-vous dans un peu plus d'une semaine pour découvrir le résultat !

Pour rappel, l'actrice Linda Hardy et l'acteur Azize Diabaté font aussi partie de l'aventure. Ils danseront avec Christophe Licata et Denitsa Ikonomova. Moundir sera quant à lui avec Katrina Patchett, Liane Foly avec Christian Millette, Hugo Philip avec Candice Pascal, Ladji Doucouré avec Inès Vandamme, Sami El Gueddari avec Fauve Hautot, Yoann Riou avec Emmanuelle Berne et Clara Morgane avec Maxime Dereymez.

Le jury est toujours composé de Shy'm, Chris Marques, Jean-Marc Généreux et Patrick Dupond.