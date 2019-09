Yoann Riou (Danse avec les stars 2019) aminci : secrets de son régime draconien

Les candidats de Danse avec les stars perdent autant, si ce n'est plus, de poids que les candidats de Koh-Lanta. Avec les nombreuses heures d'entraînement, les célébrités fondent comme neige au soleil durant leur aventure. Et certaines perdent du poids en amont avant de participer au programme afin de moins souffrir physiquement.

Lors de notre interview le 4 septembre 2019 durant la conférence de presse de la saison 10, Yoann Riou (41 ans) nous a révélé avoir perdu pas moins de 16 kilos ces deux derniers mois : "J'ai perdu 16 kilos. Je suis passé de 105 kilos à 89 kilos, un bonheur dingue. J'ai commencé vers le 10 juillet. Et on met du poireau et on met du navet, on mixe tout. Tous les soirs, je me fais des bouillons de légumes. (...) J'ai pris deux glaces de tout l'été. J'ai arrêté tout ce qui est sucré."

Le commentateur sportif de la chaîne L'Équipe sait que sa perte de poids ne fait que commencer : "On s'entraîne comme des fous, donc à mon avis, je vais encore perdre 5-6 kilos avant le premier prime. Si en démarrant les entraînements, j'avais eu le même poids qu'il y a deux mois, j'aurais abandonné à mon avis. Je ne vois pas comment j'aurais pu faire." Fort heureusement pour sa partenaire, il est en meilleure condition physique. Et s'il est aussi dynamique sur une piste de danse qu'à la télévision, nul doute qu'il mettra le feu au plateau. Reste à savoir si son niveau de danse sera assez bon pour convaincre le public et le jury – composé de Shy'm, Jean-Marc Généreux, Chris Marques et Patrick Dupond – de voter pour lui et le faire aller loin dans la compétition.

