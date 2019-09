Danse avec les stars 2019, Yoann Riou aminci : Il a déjà perdu beaucoup de kilos

Ce n'est pas la première fois que Yoann Riou perd du poids. En novembre 2018, après avoir justement participé au marathon de New York, il avait confié à Télé Loisirs : "Je suis sur mon petit nuage. Pour comprendre ma joie, il faut revenir sur ma préparation physique tardive et compliquée. Dès l'été 2017, j'ai commencé à courir régulièrement pour perdre du poids et me remettre en forme. Sauf qu'au bout de trois mois, mes genoux ont commencé à souffrir en raison de mon poids – j'étais passé de 105 kg à 90 kg – et j'ai connu un souci personnel qui m'a démoralisé."