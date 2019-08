Liane Foly (Danse avec les stars 2019) prête à tout pour battre son célèbre ex

Après neuf saisons à succès, Danse avec les stars revient sur TF1. Dès l'automne 2019, plusieurs personnalités tenteront leur chance sur le parquet de la Une. Parmi elles, Liane Foly. Et à quelques semaines du coup d'envoi de cette dixième édition anniversaire, la chanteuse de 56 ans ne laisse rien au hasard comme elle l'explique à nos confrères du Parisien.

"Je sais que ça va être éprouvant. Mais si je ne m'en sentais pas capable, je ne me lancerais pas dans une telle aventure. Depuis que je suis gamine, je travaille mon endurance, lance-t-elle. J'ai fait du foot et de l'athlétisme. Mon coeur est habitué à être très sollicité. Je fais du sport quotidiennement, car la scène, c'est exigeant physiquement." Mais ces derniers jours, Liane Foly a mis les bouchées doubles : "Cet été, j'ai fait beaucoup de cardio sur une machine révolutionnaire d'électrostimulation. Les effets ont été immédiats ! Mais j'arrête la pub. Sinon, on va croire que TF1 vient de me recruter pour le téléachat ! (Rires)"

L'interprète du titre La vie ne m'apprend rien a également fait de la danse lorsqu'elle était plus jeune. "Du classique, puis du modern jazz. Jamais de la danse de salon, à part pour m'amuser en soirée. Mais j'aime les défis. Plus ça me semble compliqué, plus ça m'attire", confie-t-elle. Mais son plus grand défi, c'est de "faire mieux" que son ex-compagnon André Manoukian, premier éliminé de la saison 1 de DALS en 2011. "Cette année-là, je suis tombée de ma chaise en le voyant dans la bande-annonce. Dieu sait qu'André est un excellent musicien, mais il est super malhabile avec ses pieds, assure-t-elle. Moi, c'est le contraire : les jambes, ça va, mais j'ai deux mains gauches. Je casse tout. On me surnomme Pierrette Richard, tellement je suis gaffeuse et maladroite."

En plus de Liane Foly, quelques noms ont commencé à circuler concernant le casting. Le mannequin et influenceur Hugo Philip (accessoirement compagnon de Caroline Receveur), la comédienne Linda Hardy et le jeune acteur Azize Diabaté seraient les premiers candidats à avoir signé leur contrat avec TF1.