Hugo Philip fête ses 30 ans : L'émouvante déclaration de Caroline Receveur

La veille, l'influenceur indiquait en story qu'il s'entraînait afin de préparer sa participation à Danse avec les stars. Nul doute qu'il pourra compter sur le soutien indéfectible de sa compagne, qui avait participé à la saison 7. "C'est une émission que j'aime regarder et que ma compagne a déjà faite par le passé. Je trouve que c'est un vrai challenge sportif. Un challenge de vie aussi. Caroline m'a dit que c'était une aventure inoubliable. Je sais qu'on va me demander de danser torse-nu. Je vais m'entraîner au mieux pour être satisfait de mon corps. Caroline ne m'a jamais vu danser, ce serait une première sur TF1", a confié le papa de l'adorable Marlon (1 an) à Télé-Loisirs. On a hâte de le retrouver à la rentrée.