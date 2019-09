Danse avec les stars 2019 – Inès Vandamme en couple : elle dit tout

Elle est prête à danser avec une star. Le 21 septembre 2019, Inès Vandamme fera ses premiers pas sur le parquet de Danse avec les stars en tant que danseuse officielle. Nul doute que la jeune femme fera rapidement l'unanimité auprès du public. Ses admirateurs devraient se précipiter sur ses réseaux sociaux afin de scruter sa vie à la loupe. Une situation qui ne fait pas peur à Inès.

"Je pense effectivement que ma vie risque d'être scrutée à la loupe. Je n'ai rien à cacher. Je n'ai pas envie de mettre ma vie personnelle en avant. Je vais le dire, j'ai quelqu'un dans ma vie. Je ne souhaite pas donner son prénom et qu'on soit médiatisé. C'est quelqu'un que j'aime énormément et j'ai envie qu'on protège mon petit couple", a-t-elle confié à Purepeople lors de la conférence de presse de l'émission de TF1, organisée le 4 septembre.

Inès a ensuite précisé que cela faisait un an qu'ils étaient ensemble et qu'elle en était "très fière". "Il est prêt à me voir dans cette aventure. Et je suis prête à l'accueillir avec moi dans cette aventure. Il me soutient et je suis fière d'être avec quelqu'un comme lui", a conclu la danseuse qui a notamment collaboré avec Matt Pokora et Alicia Keys.

Pour rappel, nous ne savons pas encore avec quelle personnalité Inès Vandamme dansera. On connaît en revanche l'identité des autres danseurs de l'émission Fauve Hautot, Maxime Dereymez, Emmanuelle Berne, Christophe Licata, Denitsa Ikonomova, Christian Millette, Candice Pascal, Anthony Colette et Katrina Patchett.

