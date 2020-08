Iris Mittenaere joue les naïades sexy dans la piscine avec Diego

Aucune apparition d'Iris Mittenaere sur la Toile ne passe inaperçue. Depuis son sacre de Miss Univers, elle sait y faire pour attirer tous les regards. Devenue une personnalité plébiscitée par toutes les plus grandes marques, elle parcourt les quatre coins du monde pour jouer les modèles.



Mais ce mercredi 19 août 2020, la magnifique brune de 27 ans a profiter d'un break bien mérité au cours duquel elle a une nouvelle fois fait monter la température. Sur Instagram, elle a partagé une vidéo d'elle en train de gracieusement nager dans une piscine. Son maillot de bain deux pièces sexy a encore fini de prouver qu'elle avait un corps de rêve dont seul peut profiter son chéri Diego El Glaoui. D'ailleurs, il s'agit presque d'une déclaration d'amour à son égard puisqu'Iris a mis en fond la chanson d'amour d'Axelle Red, Parce que toi. Sur les images, elle finit même par rejoindre en nageant celui qui fait battre son coeur.



En quelques heures seulement, ils sont des centaines de milliers à avoir "liké" son post. En plus d'envier sa belle relation avec Diego, c'est surtout son incroyable silhouette qui a suscité comme toujours beaucoup de réactions. "THE BODY !!!", "Magnifique", "Une vraie sirène", "Divinement séduisante", "Je donnerais un rein pour avoir tes fesses", peut-on lire en commentaires.



Certaine de recevoir quelques critiques malgré tout, Iris Mittenaere a préféré devancer ses détracteurs, lesquels pourraient trouver à redire sur son côté sexy. D'autant plus que la couverture de sa publication met à l'honneur... son fessier. "Sorry pour la photo de couv je ne savais pas qu'insta mettait les réels sur les comptes maintenant... du coup ça a bien zoomé... c'était pas le but pour les personnes relous qui vont arriver... I am sorry d'avance", commente-t-elle histoire d'être clair.