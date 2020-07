Iris Mittenaere : Comparée à un fromage par son chéri Diego, il s'explique

"Ma biche", "mon chaton", ou tout simplement "mon canard en sucre", tant de petits surnoms mignons que les couples aiment se donner pour crier leur amour au monde entier... Mais pour Diego El Glaoui, ces petits noms ne sont pas du tout appropriés et ne reflètent en rien sa chérie Iris Mittenaere, qu'il préfère surnommer... d'un délicat nom de fromage. En légende d'un cliché où l'on découvre Miss France 2016 en nuisette sexy sur son lit, il écrit : "Je l'appelle "mon cheddar" quand elle porte ce pyjama."

Un surnom très (r)affiné pour celle qui fut sacrée Miss Univers en 2016 et qui trouve son origine dans cette nuisette apparemment pas tout à fait au goût de Diego. Aucune référence à l'odeur du fromage : c'est en réalité l'aspect de ce pyjama en satin qui est le coupable. Satinée orange, la matière et la couleur de cette nuisette ont en effet tout du cheddar selon Diego. Pour le côté sexy et sensuel, c'est... râpé !