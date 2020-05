Iris Mittenaere et Diego El Glaoui : Un mariage après le test du confinement ?

Habituellement assez pudique sur sa vie privée, Iris Mittenaere a accepté d'ouvrir les portes de son intimité pour 50' Inside. Dans le numéro du 16 mai 2020 du magazine de TF1 présenté par Nikos Aliagas, les téléspectateurs ont ainsi pu découvrir Miss France et Miss Univers 2016 dans son magnifique appartement parisien, en compagnie de celui dont elle est folle amoureuse, Diego El Glaoui, 32 ans.

Le couple a été confiné durant deux mois et son quotidien était fait de live Instagram. Iris Mittenaere en a profité pour échanger avec ses nombreux fans, mais aussi pour faire beaucoup de sport et pour se mettre à la cuisine. "De base, on est un couple très fusionnel", a confié l'ancienne reine de beauté de 27 ans lors de ce reportage, "En toute intimité". "Ça fait deux mois qu'on se voit toute la journée, qu'on ne voit personne d'autre. C'est normal d'avoir des moments où on s'embrouille, où on a envie de partir, où l'on craque, des moments où notre famille nous manque", a témoigné la jolie Nordiste. Des tensions que l'ex-compagne de Kev Adams avait précédemment évoquées sur Instagram. "On est tous des êtres humains, ça peut t'arriver de te prendre la tête. Si tu ne te prends pas la tête en confinement, à quel moment tu te prends la tête. Ça nous est arrivé, on a traversé des moments comme ça, comme n'importe quel couple. Tu t'engueules, ça dure une heure. L'heure d'après, tu te fais un câlin et tu te dis que tu t'aimes, c'est le plus important", a confié pour sa part Diego El Glaoui, sous le regard d'Iris, en pleine préparation d'une mousse au chocolat.

Un grand projet commun

Lors de ce reportage, Iris Mittenaere a révélé avoir acheté son premier appartement qu'elle est en train d'aménager avec Diego, pour qu'ils emménagent ensemble. "Je suis un peu excitée", a avoué la jolie danseuse du Paradis latin. Vivre ensemble dans un environnement qu'on a façonné à deux, y a un petit truc en plus."

"Est-ce que le taux de mariage ne va pas exploser après le confinement ?", s'est ensuite questionné Diego. Une interrogation qui n'est pas tombée dans l'oreille d'une sourde. "On retiendra ce qu'il vient de dire", a embrayé Iris. La journaliste de 50' Inside a alors demandé s'il s'agissait là d'une demande en mariage et Diego s'en est amusé en concluant : "On ne peut rien vous cacher !"

Une façon de préparer le terrain pour annoncer prochainement leurs fiançailles ?