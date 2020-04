Iris Mittenaere titille ses ex (dont Kev Adams ?), en parlant de sa vie intime

Oups ! Pendant un live Instagram avec Jarry le 23 avril 2020, Iris Mittenaere a fait des révélations croustillantes et inattendues qui risquent de déplaire à certains... L'humoriste de 42 ans connu pour son franc parler, n'a pas hésité à questionner son invitée sur ses amours, et plus particulièrement sur sa vie sexuelle. Jarry a ainsi demandé à Miss France 2016 si elle se sentait plus épanouie avec Diego ou si elle regrettait les performances de l'un de ses ex... au lit ! Toujours très cash, il a ainsi demandé à l'ancienne protégée de Sylvie Tellier : "Est-ce que tu t'es déjà dit c'était mieux avec un de tes ex ?".

Je crois que mes ex vont me faire la gueule

Surprise mais amusée, l'ancienne reine de beauté a alors répondu, sans une once d'hésitation : "Non, franchement c'était pareil, sauf que... C'était un peu plus court..." Pris d'un fou rire, le juré de Mask Singer (TF1) a semblé étonné de la franchise de la jeune femme de 27 ans. Histoire d'en rajouter une couche, Miss Univers 2016 a révélé : "Je ne suis pas mécontente de ce que j'ai en ce moment...". Un peu gênée, elle a ajouté : "Je crois que mes ex vont me faire la gueule". Conquis par le culot d'Iris, Jarry a alors répliqué : "Bon bah voilà je crois que le message est clair..." Des confidences qui risquent de vexer ses ex Kev Adams ou encore le danseur Anthony Colette, avec lesquels l'ancienne Miss France a entretenu des relations amoureuses ces dernières années.

En couple avec Diego El Glaoui depuis plusieurs mois, les amoureux avaient officialisé leur relation en novembre 2019 lors d'un voyage aux États-Unis. Confinés ensemble à Paris, le couple semble plus complice que jamais (malgré quelques disputes) et partage régulièrement des photographies de leur quotidien à deux.