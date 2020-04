Iris Mittenaere : En pleurs, elle raconte son confinement "difficile" avec Diego

Alors qu'elle avait prévu de faire un Live spécial couples avec son chéri Diego El Glaoui le 11 avril 2020, Iris Mittenaere est apparue seule sur Instagram. Face à sa belle-soeur Kenza El Sadoun et son petit ami Mathieu qui ne comprenaient pas l'absence de Diego, la jeune femme a tenté d'expliquer la situation : "Il n'est pas prêt, il est pas au top de sa forme..."

Malaise palpable pour Iris, qui tente alors tant bien que mal de faire bonne figure. Mais quelques instants plus tard, Miss France 2016 fond en larmes. Elle explique : "Aujourd'hui c'est un peu difficile. Quand on est là pendant un mois, on a certains moments où c'est un peu difficile." Très compréhensive, Kenza rassure Iris : "On passe tous par ces moments-là. Et je trouve ça bien de le dire. Il n'y a pas un seul moment dans les lives des autres où on dit la vérité, que parfois ça va pas et qu'on craque."

Les "conseils anti-engueulades confinement"

Apparemment en froid avec son homme, Iris a demandé ensuite à Kenza des "conseils anti-engueulades confinement". Mathieu lui conseille alors de retrouver son chéri à des moments clés de la journée histoire de continuer à prendre du temps l'un sans l'autre, lui indiquant que de toute façon tous les couples se disputent.

Après son live, la jeune femme de 27 ans a publié un message rassurant à ses fans, inquiets de l'avoir vue si triste. "Vos messages suite au live m'ont beaucoup touchée... C'est vrai que c'est important de montrer que c'est ok de ne pas avoir la banane chaque jour et d'avoir des coups de blues... Si vous vous sentez moins seuls aujourd'hui en m'ayant vue comme ça, alors tant mieux. Ce n'est pas une situation évidente, vous n'êtes pas seuls, on craque tous. Et c'est juste humain", a-t-elle écrit en story Instagram.