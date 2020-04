Iris Mittenaere : Diego devient "la plus bonne de ses copines", photo improbable

Iris Mittenaere et Diego El Glaoui ne s'embêtent décidément pas en cette période de confinement. Alors que l'ancienne Miss France et Miss Univers ravit ses fans en proposant des cours de sport au quotidien et en postant de temps à autre des photos d'elle toujours au top, l'influenceur révèle quant à lui son grand sens de l'humour, comme ce vendredi 10 avril 2020.

Le jeune homme a décidé de relever l'un des nombreux challenges qui circulent sur la Toile depuis quelques jours, à savoir le Pillow Challenge. Le principe est simple : s'habiller d'un ou deux oreillers et d'une ceinture pour transformer le tout en une élégante robe bustier. En quelques jours seulement, le défi a généré plusieurs dizaines de milliers de publications à travers le monde. On aurait alors pu penser que c'est Iris Mittenaere qui s'y collerait, mais c'est finalement Diego qui a joué le jeu, et avec brio qui plus est !

Sur Instagram, il a donc respecté les règles établies pour partager une photo hilarante prise sur son balcon parisien. Pas de doutes, Diego a tout d'une top model ! Il faut dire qu'il a une pro des shootings à ses côtés pour lui apprendre les ficelles du métier. Iris Mittenaere a même complimenté son élève en commentaire, reprenant les paroles de la célèbre chanson Copines d'Aya Nakamura. "La plus bonne de mes copines ici. Ça te va si bien", a-t-elle écrit à l'aide d'émojis qui pleurent de rire. En plus de se faire valider par sa chérie, Diego a fait sensation aux yeux des internautes. "Tu es littéralement la plus belle de ce challenge", "Canon princesse", "En fait t'es beaucoup plus sexy que Iris !", peut-on lire. Quand le confinement monte à la tête...