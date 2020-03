Jenifer : La chanteuse invite son ex Maxim Nucci à relever un défi insolite

C'est le dernier challenge en date sur les réseaux sociaux. En cette période de confinement, les célébrités participent à tous les challenges lancés par les internautes, et parmi eux figurent le #babychallenge. Le principe est simple, il s'agit de poster une photo de soi étant enfant, puis de nominer ses amis à en faire de même.

Lundi 23 mars 2020, Jenifer a donc été invitée à relever le défi. La chanteuse a opté pour un cliché d'elle le jour du carnaval de son école primaire. Déjà petite, la jolie brune savait se démarquer. Toute vêtue de noir, elle prend la pose avec un air malicieux et arborant fièrement son grand parapluie jaune. "Carnaval de l'école ... j'écoutais aussi du rock et j'avais donc choisi de me déguiser en 'punk'", inscrit-elle en légende. Un souvenir adorable qui a fait craquer ses quelque 700 abonnés.

Jenifer a joué le jeu jusqu'au bout puisqu'elle a ensuite tagué à son tour les personnes qu'elle souhaitait voir rejoindre le mouvement. Ainsi, Matt Pokora, Jarry, Michael Youn et Clara Luciani devront à leur tour faire un saut dans le passé et trouver leur meilleure photo d'eux petits. Mais ce n'est pas tout, l'ancienne gagnante de Star Academy a également nommé... Maxim Nucci, qui n'est autre que son ex et père de son fils Aaron (15 ans). Si les deux artistes se sont séparés en 2008 après six ans de vie commune, ils semblent toujours en très bons termes. Qui est plus est, ils ont chacun refait leur vie de leur côté. Jenifer file le parfait amour avec Ambroise après avoir vécu une relation passionnée avec Thierry Neuvic, papa de son deuxième enfant, Joseph (6 ans). Quant au musicien connu sous le pseudonyme de Yodelice, il est marié à Isabelle Ithurburu avec qui il a eu une petite fille prénommée Mia en août 2018.