Iris Mittenaere confinée avec Diego : "Je me demande comment je vais tenir..."

Le monde entier est à l'arrêt. L'épidémie de coronavirus est telle que tous les pays se sont mis d'accord pour se mettre en quarantaine. Ainsi, plus aucun déplacement n'est autorisé, exceptés ceux qui sont jugés nécessaires et indispensables. Les personnalités se donc résolues à donner de leur nouvelles depuis chez eux, à l'image d'Iris Mittenaere. Fini les séances photo sexy au bout du monde, les défilés ou encore ses prestations au Cabaret, l'ancienne Miss France est coincée chez elle, à attendre impatiemment que la vie reprenne son cours. Une situation pesante qu'elle peut toutefois vivre avec son compagnon Diego El Glaoui.

Sur Instagram ce samedi 21 mars 2020, la jolie brune de 27 ans a trouvé une occupation en fouillant dans ses archives photos. Elle y a dégoté un magnifique cliché d'elle et de l'influenceur sur lequel ils sont sur le point de partager un baiser passionné. L'occasion pour elle de faire le point sur leur confinement à deux. "Just the 2 of us... On reste à la maison tous les deux pour protéger les autres, nos familles, et chaque être plus vulnérable... C'est important de respecter cela", rappelle-t-elle d'entrée avant d'ajouter, taquine : "Il y a 10 jours en Afrique du Sud je rêvais de retrouver cette personne et de ne plus jamais la quitter. Aujourd'hui je me demande comment je vais faire pour tenir". Un petit tacle lâché avec humour et amour bien évidemment qu'elle s'est empressée de nuancer pour exprimer sa reconnaissance d'avoir Diego dans sa vie. "Non sans rire, je suis pleine de gratitude d'avoir la chance de ne pas être seule et de partager ça avec un être cher..."

Des mots bienveillants qui n'ont pas manqué de toucher les internautes, lesquels ont à leur tour partagé leur quotidien en commentaires. Mais qu'ils soient seuls, mariés, avec leurs animaux ou entre amis, ils se retrouvent en tout cas tous sur la page d'Iris Mittenaere pour se changer les idées !