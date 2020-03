Iris Mittenaere en petite culotte dans le désert : sa série de photos très sexy

Si ce n'était pas déjà le cas, avec sa dernière publication Instagram, Iris Mittenaere a certainement mis tout le monde d'accord. De passage en Afrique du Sud pour de nouveaux projets mode, la jolie brune de 27 ans a eu l'opportunité de visiter un magnifique lieu situé dans la province de la ville du Cap. Loin des plages et de la verdure omniprésente du pays, il s'agit d'un endroit transfrontalier où la vue est imprenable. Sans surprise, Iris Mittenaere y a improvisé une séance photo.

Seule sur des dunes, elle apparaît en culotte vichy et crop top blanc pour dévoiler son ventre plat et sa ligne parfaite. De face, de côté ou de dos, la chérie de Diego El Glaoui fait l'unanimité et a sans aucun doute fait grimper la température pour ceux qui ne bénéficient pas d'un temps aussi clément que propose l'Afrique du Sud. "Tu es vraiment sublime Iris", "Omggggg cette bombe", "Geneviève dirait que c'est osé", "Tellement belle, ça met le cafard".

Habituée à être accompagnée de Diego lors de ses voyages, c'est seule qu'Iris Mittenaere a rejoint le Cap. Son chéri, lui, est toujours à New York, où ils ont passé de romantiques moments il y a encore quelques semaines. Loin des yeux, mais près du coeur pour le couple qui se console en s'envoyant de doux messages. Sous l'une des photos de sa belle, Diego n'a pas manqué d'exprimer son manque. "Il est temps de revenir, Amour", a-t-il inscrit, impatient. Le beau brun n'est jamais timide lorsqu'il s'agit de faire des déclarations à Iris. En février dernier, il faisait craquer tout le monde en capturant une photo de l'ancienne Miss en pleine présentation du Loto sur TF1 et en inscrivant la légende suivante : "C'est en regardant le tirage du Loto que je me rends compte que je suis déjà riche."