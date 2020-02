Iris Mittenaere sublime témoin avec Diego au mariage de sa maman

Elle a dit "oui" ! La maman d'Iris Mittenaere, Laurence Druart, s'est mariée à son compagnon le 15 février 2020. Venue en tant que témoin, Iris est apparue avec son chéri Diego El Glaoui pour assister à l'union de sa mère avec le mystérieux monsieur R. Sur Instagram, elle publie plusieurs clichés de cette journée magique et écrit : "Wedding Day, Happy Day !! Être le témoin de mariage de sa petite maman ... Félicitations à ma maman et son mari". Miss Univers 2016 a partagé également toutes les étapes de sa préparation : coiffure, maquillage etc. La veille du mariage, mère et fille ont également pu profiter d'un moment de détente dans un jacuzzi.