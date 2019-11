Iris Mittenaere : Cette belle mission acceptée pour sa mère...

Iris Mittenaere a annoncé la grande nouvelle via Instagram le 15 novembre 2019. Assise à côté de sa mère Laurence, Miss France 2016 pose souriante et heureuse. Elle écrit :"Souvenir d'un après-midi ensoleillé (oui ce n'était clairement pas aujourd'hui) avec ma maman au Louvre. Dans 3 mois elle se marie ... et j'ai l'honneur d'être sa témoin. Juste pour te dire que je t'aime, parfois ça fait du bien". L'ancienne Miss Univers 2016 sera donc bientôt témoin de sa maman pour son union avec son nouveau compagnon.

Fille d'Yves Mittenaere et de Laurence Druart, Iris n'a que trois ans lorsque ses parents divorcent. Elle a un frère Baptiste et une soeur Cassandre, plus âgés. Une séparation difficile qui a créé un fossé entre les deux parents qui ne se sont pas vus pendant près de 20 ans. En octobre 2018, Iris confiait au magazine Gala qu'elle avait réussi à réconcilier ses parents au moment où elle avait été élue Miss Flandre 2015 :"J'ai pensé que c'était une occasion unique. J'ai appelé mon père et je lui ai demandé de venir. Non pas parce que je pensais être élue. Mais c'était une opportunité... Ce soir-là, pour la première fois, j'ai vu mes parents l'un à côté de l'autre. Ils se parlaient, se sont présenté leurs conjoints respectifs. C'était un moment intense."

Depuis cette élection, la relation entre les parents d'Iris s'est apaisée et chacun a fait sa vie de son côté. Son père a eu une fille, Manon, avec sa nouvelle compagne Stéphanie. De son côté, la maman d'Iris a retrouvé l'amour et est sur le point de s'unir à un mystérieux Monsieur R... Toutes nos félicitations aux futurs mariés !