Iris Mittenaere : Sa mère dévoile ses alliances, se fait clasher... et riposte !

Dans la famille Mittenaere, je voudrais... la mère ! Laurence Druart, maman de la Miss Univers 2016 Iris Mittenaere, a le bonheur de préparer son futur mariage, prévu en février 2020 avec un mystérieux monsieur R... Sauf que, la future mariée ne s'attendait sûrement pas à déclencher la colère des internautes en dévoilant fièrement ses alliances sur Instagram.

Le 22 novembre 2019, Laurence Druart écrivait :"Nous avons choisi ! Nos alliances, symbole de notre amour, de notre engagement, de l'éternité ... Un choix important pour nous ! Merci à @ceraphjewelry pour l'accueil personnalisé dans un endroit paradisiaque, pour l'excellence et le savoir-faire de la haute joaillerie suisse et pour leur sympathie !" En guise d'illustration, Laurence a choisi une courte vidéo où on la découvre sirotant une coupe de champagne avec son futur époux face à la Tour Eiffel.

La fille est célèbre donc facile

De quoi indigner quelques internautes, qui y ont vu un privilège permis par sa fille, l'ancienne Miss France 2016 Iris Mittenaere (futur témoin de cette union). L'un d'entre eux commente :"La fille est célèbre donc facile." La maman d'Iris a immédiatement répondu à son hater (sans toutefois se départir de son élégance) : "Merci nous en sommes conscients, déjà de connaître ce bonheur à mon âge et de pouvoir le vivre !"

Laurence a également eu droit à d'autres commentaires d'internautes qui ont vu cette vidéo comme une véritable injustice. Un follower écrit d'ailleurs : "C'est vrai que ça fout les boules...on bosse, on ne peut même pas s'offrir ce genre de choses... et il y a ceux à qui ça arrive gratuitement, tant mieux pour vous... mais c'est normal que cela produise de la jalousie ou autre." Une critique à laquelle la future mariée répond illico : "Nous travaillons pour avoir ce que nous avons, comme tout le monde..." Iris Mittenaere n'a pour le moment pas réagi pour défendre sa maman... laquelle s'en sort très bien toute seule !