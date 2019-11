Iris Mittenaere croise son ex-chéri Anthony Colette à un beau gala parisien

Le 16 novembre 2019, la 3e édition de la soirée de gala de l'association Geneticancer était organisée à l'école hôtelière Médéric de Paris. Laetitia Mendes, présidente de cette association dédiée à la lutte contre les cancers génétiques et /ou d'origine héréditaire a accueilli de nombreuses célébrités pour cette soirée hors du commun.

La belle Iris Mittenaere (Miss France et Miss Univers 2016), qui sera bientôt de mariage auprès de sa maman, était présente à l'événement. Elle a pu croiser son ancien compagnon le charmant Anthony Colette, le danseur fétiche de l'émission Danse avec les stars ; un beau gosse prochainement acteur. Était également présente l'actrice Frédérique Bel. D'autres stars étaient conviées comme le tennisman Richard Gasquet ou la journaliste Laurence Roustandjee ainsi que Miss France 2018, Maëva Coucke.

"Purple Nation"

Placée sous le code couleur violet de l'association, le spectacle et le dîner de gala ont été aussi l'occasion de voir les stars sortir leurs accessoires mauves du placard. Daniel Ducret a opté pour une cravate lilas pour faire honneur à cette soirée tout comme sa compagne Claire Francisci habillée avec une robe de la même tonalité. Le mannequin Sylvie Ortega Munos a également choisi le total look violet avec une sublime robe drapée. Elle est arrivée au bras de son compagnon Thibault Perez. Thierry Marsaux et son mari Christophe Guillarmé ont aussi choisi des tenues dans les nuances de violets. De son côté, l'actrice Nadège Beausson-Diagne a osé la chevelure colorée pour être parfaitement dans le thème de cette soirée spectacle. Un pari audacieux mais réussi ! Enfin, Richard Orlinski a été aperçu en compagnie d'Audrey Bouette (ex du candidat de télé-réalité Julien Guirado).

A noter que Laetitia Mendes a eu la joie de donner 3000 euros à l'Institut Gustave Roussy.