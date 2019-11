Julien Guirado : Fou de sa chérie, "sa drogue", il se fait tatouer avec elle

Alors qu'on les avait laissés à l'Hippopotamus en plein dîner aux chandelles, Julien Guirado passe la vitesse supérieure. L'ancien candidat des Anges de la télé-réalité tient à clamer haut et fort son amour pour sa nouvelle chérie Marine El Himer. Le 31 octobre 2019, l'ex de Martika a publié une photographie avec sa douce moitié sur Instagram. Topless, Julien dissimule habilement l'un de ses seins avec sa main, posée bien à plat sur la poitrine de sa chère et tendre. En légende, il écrit :"Elle, c'est la fille la plus chiante que j'ai rencontrée de ma vie, une purge au quotidien : jalouse ! possessive ! agressive parfois ! Elle me met dans des états ou je pense qu'on frôle la folie..." Une déclaration qui commence sur les chapeaux de roues et qui comblerait n'importe quelle femme.

J'aime et je hais

Mais ce n'est pas tout. L'ancien candidat de Moundir et les aventuriers de l'amour adresse ensuite une véritable ôde à l'amour à Marine (ainsi qu'un tacle bien salé à toutes ses ex). "Je vais vous faire une confidence : je n'ai jamais autant aimé quelqu'un comme elle et quand je vois toutes ces conneries racontées ça me fait rire car tout ce qui a précédé cette relation n'avait pas de valeur, pas d'existence et surtout aucune signification." Un petit message très sympathique qui a sûrement dû ravir toutes ses anciennes compagnes. Exit Vanessa Lawrens, Martika Caringella ou Audrey Bouette, Julien a trouvé le vrai amour et semble penser que Marine est la femme de sa vie. En guise d'apothéose, il termine en déclarant que cette fille, c'est sa "drogue". Quel homme !

Actuellement en séjour romantique en Italie, le couple s'est même fait un tatouage commun pour immortaliser le voyage (et son amour). Julien et Marine se sont fait tatouer l'oeuvre La création d'Adam de Michel-Ange sur l'avant-bras avec l'inscription : "Odi et amo" ("j'aime et je hais"). Un symbole de leur amour passionnel ?