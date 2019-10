Julien Guirado : Amoureux à l'Hippopotamus avec sa chérie Marine El Himer

Alors, qui est cette mystérieuse jeune femme ? Il s'agit de Marine El Himer. Candidate dans l'émission Les Princes et Princesses de l'Amour, elle avait été aperçue pour la première fois sur le petit écran dans la cinquième saison de l'émission. Venue avec sa soeur jumelle Océane, les deux jeunes femmes étaient les prétendantes de Benjamin Samat (très embarrassé par cette situation inédite et assez gênante).

Marine El Himer a également été la petite amie de Dylan Thiry (actuel petit ami de Fidji). Malheureusement, leur histoire n'a pas duré et Dylan s'est ensuite mis en couple avec Fidji sur le tournage des Princes et Princesses de l'Amour (saison 6). Marine l'avait alors accusé de l'avoir trompée mais aussi de se servir de Fidji uniquement pour des raisons financières.

Quoi qu'il en soit, Julien et Marine se sont rencontrés dans la prochaine saison de l'émission Les Princes et les Princesses de l'Amour de W9. La jeune femme est venue en tant que prétendante pour le beau Julien et semble avoir réussi à le faire craquer puisqu'ils sont revenus très amoureux du tournage. Après Vanessa Lawrens, Martika Caringella ou Audrey Bouette, peut-être que Julien a enfin parié sur le bon cheval.