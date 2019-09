Dylan (Koh-Lanta) en couple avec Fidji : "On veut adopter"

Dans Les Princes de l'amour 6, ils venaient chacun de leur côté pour rencontrer des prétendants et des prétendantes, afin de trouver l'amour. C'est finalement dans les bras l'un de l'autre que Dylan et Fidji ont fini. Une fois l'aventure terminée, ils ont très vite emménagé ensemble et ne se sont plus quittés. Leur amour est si fort que les deux candidats de La Bataille des couples ont déjà un projet, celui d'adopter.

"On voulait adopter un enfant dans le besoin. On s'est fait critiquer. mais bon... Je voulais le faire avant de connaître Fidji. Quand tu penses qu'il y a des enfants qui crèvent de faim, si tu peux en sauver un, c'est magique. J'aimerais quand même avoir des enfants naturellement", a confié l'ancien candidat de Koh-Lanta à Purepeople. Avec Fidji, ils songent également au mariage. Mais pour l'heure, le projet n'est pas encore d'actualité. "On est très proches, on fait tout ensemble. On a des hauts et des bas comme tous les couples, mais tout se passe bien", a ajouté le jeune homme de 23 ans.

Il est ensuite revenu sur son aventure en République dominicaine, dans La Bataille des couples. Très vite, Fidji et Dylan se sont mis tout le monde à dos. Selon le beau blond, les autres candidats étaient jaloux d'eux. "Ça ne me fait ni chaud ni froid. C'était un peu plus dur pour Fidji. Elle a voulu quitter l'aventure plusieurs fois. Mais j'ai été là pour elle. Ça a renforcé notre couple", a-t-il expliqué. Il a ensuite répondu à Wafa qui l'a accusé d'être vulgaire lors du tournage : "Vulgaire, avec eux, oui. Ce sont des hypocrites, des moutons. Ils se lèchent tous les bottes pour aller loin, ils ne sont pas sincères. Je pense que Wafa, c'était la plus fausse. On va voir dans l'émission qu'elle ne calculait pas Fidji au départ. Mais dès que Mélanie est redevenue pote avec Fidji,Wa fa tout d'un coup l'appréciait. C'est de la grosse hypocrisie."

