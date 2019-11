Danse avec les stars 2019 : Elsa Esnoult éliminée, Camille Combal en larmes

Ils n'étaient plus que trois. Le samedi 16 novembre 2019, Sami El Gueddari, Elsa Esnoult et Ladji Doucouré se sont affrontés en espérant atteindre les portes de la finale. Une épreuve d'autant plus importante pour les candidats de Danse avec les stars qu'ils ont encore une fois relevé un défi jamais vu dans l'histoire de l'émission : celui de danser, non pas avec des enfants, des anciens ou des membres du jury, mais avec des anonymes. Une belle occasion de mettre en lumière trois parcours héroïques, particulièrement bouleversants, ceux de Pauline, Shylee et Aude.

Pour s'offrir les faveurs des professionnels et du public de TF1, les trois apprentis danseurs ont délivré deux performances et se sont prêtés au jeu supplémentaire du medley. Un challenge qui permettait d'obtenir jusqu'à 15 points supplémentaires en interprétant, tour à tour, un jive, une rumba et un tango.

Sami El Gueddari et Fauve Hautot

Un afro jazz vitaminé

Ils ont mis la barre très haut. Depuis le début de cette dixième saison, Sami El Gueddari et Fauve Hautot ont décroché le record de 10 accordés par les juges. Mais la semaine dernière, le duo s'est retrouvé en ballotage face à Denitsa Ikonomova et Azize Diabaté, qu'ils ont éliminés à 70% contre 30. Pour éviter de se mettre à nouveau en danger, ils ont interprété un afro jazz survolté sur un remix du titre Shape of You d'Ed Sheeran, accompagnés de la troupe de Siddhartha l'opéra rock... et devant leur maman ! Comme quoi les efforts payent, Chris Marques a finalement hurlé son "Oui, oui, oui". "C'est comme ça qu'on arrive en finale, a-t-il affirmé. C'est une performance digne de ça."

Les notes :

Patrick Dupond : 9/10

Shy'm : 8/10

Chris Marques : 9/10

Jean-Marc Généreux : 9/10

Total : 35 points

Un contemporain bouleversant

C'est un moment qui restera dans les annales de Danse avec les stars. Pauline, fauchée par une voiture alors qu'elle marchait sur un trottoir, a perdu sa jambe gauche mais a gardé la tête haute. "Perdre un membre c'était inimaginable, a-t-elle expliqué. Mais quand on est face au mur, on n'a pas le choix." L'année dernière, elle était dans le public du show en fauteuil roulant. Cette année, elle a interprété une danse contemporaine sur Always Remember This Way, de Lady Gaga, la chanson qui l'a sauvée. Une performance qui a laissé toute l'audience la gorge nouée et a provoqué les larmes de Camille Combal et Jean-Marc Généreux. "Le message que vous envoyez à l'univers est surpuissant" s'est émerveillé Patrick Dupond. Magique...

Les notes :

Patrick Dupond : 10/10

Shy'm : 10/10

Chris Marques : 9/10

Jean-Marc Généreux : 10/10

Total : 39 points

Épreuve du medley : 10 points

Total final : 84 points

Elsa Esnoult et Anthony Colette

Une valse de princesse

Elle s'est souvent retrouvée en bas du classement mais le soutien du public la porte de semaine en semaine. Elsa Esnoult et Anthony Colette ont tenté de faire changer les juges d'avis en interprétant une véritable chorégraphie de conte de fée : une valse. Et on peut dire qu'ils ont mis le paquet puisque, pendant les entraînements, la comédienne a dû faire des pompes à chaque fois qu'elle faisait une erreur ! Hélas, le succès n'a pas été totalement au rendez-vous. "On n'a jamais atteint ce seuil où je me dis, l'excellence est là" s'est désolé Chris Marques. Un avis que n'a pas partagé son confrère, Jean-Marc Généreux, assurant qu'il venait de voir là la meilleure danse du couple : "Tu as percé les Mystères de l'amour, là tu perces les mystères de la valse."

Les notes :

Patrick Dupond : 8/10

Shy'm : 7/10

Chris Marques : 6/10

Jean-Marc Généreux : 8/10

Total : 29 points

Un jive décomplexé

C'est avec Shylee, danseuse professionnelle dans le milieu urbain, qu'Elsa Esnoult a passé sa semaine de répétitions. Une jeune fille dont le parcours a forcément fait écho dans la tête de la candidate la plus complexée de cette saison : victime de critiques à propos de son physique, Shylee a puisé dans sa peine pour devenir plus forte. Danse avec les stars, c'est sa revanche à elle. "Peu importe ce que les gens pourront dire ou penser de vous, ce qui compte c'est que vous soyez vous-mêmes et fiers d'être ce que vous êtes" assure-t-elle. Une philosophie qui a tant séduit Shy'm qu'elle l'aurait déjà recrutée pour le tournage de son prochain clip ! "Ça manquait un peu de synchronisation, a-t-elle précisé. S'il n'y avait pas eu ça, ça aurait été très très bon."

Les notes :

Patrick Dupond : 8/10

Shy'm : 7/10

Chris Marques : 6/10

Jean-Marc Généreux : 7/10

Total : 28 points

Épreuve du medley : 5 points

Total final : 62 points

Ladji Doucouré et Inès VanDamme

Un contemporain qui tape dans le mille

Ils se sont retrouvés trois fois en face à face et ont éliminé Hugo Philip, Clara Morgane et Linda Hardy. C'est sur une danse contemporaine que Ladji Doucouré et Inès VanDamme ont tenté de remporter leur place en finale, en musique sur les mots d'Angèle et Roméo Elvis dans Tout oublier. Difficile, alors, de ne pas voir la petite préférence de certains membres du jury. "Tu es un bon danseur et un bon partenaire, s'est réjoui Patrick Dupond. Je suis très touché de voir avec quelle délicatesse tu as mis Inès en valeur. Ta musicalité emporte ta danse avec justesse. Je suis vraiment heureux". "Tu ne danses plus avec ton cerveau mais avec ta chair. C'est organique. Tu t'abandonnes" a ajouté Shy'm.

Les notes :

Patrick Dupond : 9/10

Shy'm : 8/10

Chris Marques : 9/10

Jean-Marc Généreux : 9/10

Total : 35 points

Un american smooth tout en élégance

Leur deuxième performance s'est faite dans la générosité. Aux bras de Ladji Doucouré et Inès VanDamme, le public a découvert Aude, qui a tout plaqué afin de danser dans les hôpitaux pour rendre le sourire aux gens malades. Avec l'association Elles dansent, elle consacre sa vie à ceux qui souffrent. De son côté, l'athlète aide les enfants défavorisés au sein de Golden Blocks. "Pour moi, les personnes comme Aude sont les vraies stars" a-t-il affirmé. Leur american smooth, sur Yalla de Calogero, a conquis Patrick Dupond. "Tu mets la puissance d'un champion du monde au service de la danse." a affirmé l'étoile. De ces valeurs communes, le trio en a tiré une belle brochette de notes élevées.

Les notes :

Patrick Dupond : 9/10

Shy'm : 9/10

Chris Marques : 9/10

Jean-Marc Généreux : 10/10

Total : 37 points

Épreuve du medley : 15 points

Total final : 87

Le face-à-face

Ladji Doucouré et Inès VanDamme se sont qualifiés directement en finale. Après avoir additionné les points des juges et les votes du public, Elsa Esnoult et Anthony Colette ont dû affronter Sami El Gueddari et Fauve Hautot sur un cha cha, avec en fond sonore Giant de Calvin Harris et Rag'n'Bone Man.

A l'issue de cette nouvelle semaine de compétition, c'est Elsa Esnoult et Anthony Colette qui ont quitté l'aventure, ne remportant que 26% des suffrages. Une défaite qui fait suite à celles – dans l'ordre chronologique – de Liane Foly, de Moundir, de Hugo Philipp, de Yoann Riou, de Clara Morgane, de Linda Hardy et, la semaine dernière, d'Azize Diabaté.

Yohann Turi