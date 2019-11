Danse avec les stars 2019 : Azize Diabaté éliminé, Rayane Bensetti en colère

Selon la plupart des internautes, c'est Elsa Esnoult qui aurait dû quitter l'aventure. Des critiques qui reviennent depuis de nombreuses semaines. Interrogée sur le sujet par Voici, l'actrice des Mystères de l'amour a assuré que cela lui passait au-dessus : "On ne peut pas être aimé de tout le monde, ça fait partie de la vie. Il y aura toujours des gens qui critiqueront, quoi qu'il arrive et même si on fait les meilleures prestations. Ça ne m'atteint pas plus que ça parce que ça reste une émission où on est censé apprendre à danser. (...) Je me donne les moyens d'y arriver parce que je veux montrer aux gens qui me soutiennent qu'on peut partir de zéro et réussir en faisant des progrès."

De son côté, Azize Diabaté a réagi à son élimination avec beaucoup de sagesse et de recul. "Tous vos messages... Vous me donnez beaucoup d'amour ! Je kiffe de fou ! MERCI. #Ilfauttournerlapage", a-t-il écrit en story Instagram.