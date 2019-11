Danse avec les stars 2019 : Azzize Diabaté éliminé, Elsa Esnoult qualifiée !

La compétition est de plus en plus rude pour les candidats de Danse avec les stars 2019 ! Après un prime spécial Halloween qui s'est soldé par l'élimination de Linda Hardy et Christophe Licata, les stars ont dû danser avec les très exigeants membres du jury. Le prime étant exceptionnellement diffusé ce jeudi soir, les candidats ont eu moins de temps pour se préparer aux quarts de finale. De quoi épicer encore un peu plus la compétition... Si vous l'aviez manqué, voilà de quoi rattraper le prime de DALS en toute tranquillité.

Shy'm ayant souffert d'une "blessure survenue en début de semaine lors des répétitions", c'est Candice Pascal qui l'a remplacée, assurant ses prestations. Pour rappel, la danseuse avait quitté la compétition assez tôt cette année avec son partenaire, Hugo Philip.

Cette semaine, un couple pouvait ne pas danser une seconde fois et être envoyé directement en face à face. Les couples qui ont dansé deux fois devaient le faire... sur une chanson plaisir coupable !

Azzize Diabaté et Denitsa Ikonomova (et Chris Marques)

Une salsa endiablée

Ils ont dansé sur une salsa avec le juge aux plus belles vestes : Chris Marques. Triple champion du monde de salsa, le juge emblématique est un véritable cador du style. Ils avaient choisi de danser sur la chanson Mon beau frère de Black M pour leur prestation. "Je suis convaincu qu'on peut en faire un danseur génial", s'est réjouit le coach, qui lui a demandé plus de précision et d'énergie sur scène. Rayane Bensetti, ancien gagnant de DALS, était également présent lors des répétitions pour épauler le trio.

Une belle prestation très dynamique pour lancer ce prime ! "T'y arrives à chaque fois ! Il y a une magie", s'est émerveillée Shy'm, qui déplore tout de même un manque de fluidité dans les hanches. Jean-Marc Généreux a adoré la chorégraphie, mais regretté un manque de précision sur certains mouvements.

Les notes :

Patrick Dupond : 8/10

Shy'm : 8/10

Jean-Marc Généreux : 7/10

Total : 23 points

Denitsa et Azzize ont été directement envoyés au face à face après le vote du public et n'ont pas pu faire de deuxième danse.

Sami El Gueddari et Fauve Hautot (et Candice Pascal)

Samba ensoleillée

Shy'm étant blessée, c'est Candice Pascal qui a remplacé la juge pour les prestations. "J'ai envie de le voir solaire", a demandé la chanteuse. Le challenge cette semaine est d'embarquer le public sur cette dynamique chanson de Bruno Mars : 24 carats.

Façon Casino Royal, Sami a enflammé le parquet de Danse avec les stars ! "Je suis partagé. Il y'a un groove incroyable, mais j'ai besoin de voir la technique. Sur ce point là c'était ultra ultra ultra faible", a déploré Chris Marques. "Sami tu es électrique ! Tu as un swag de malade mental", a tempéré Jean-Marc Généreux.

Les notes :

Patrick Dupond : 7/10

Chris Marques : 8/10

Jean-Marc Généreux : 5/10

Total : 22 points

Lara Fabian et grande émotion

Pour sa chanson plaisir coupable, Sami a sorti du Lara Fabian, précisément Je t'aime. "Je suis quelqu'un d'assez réservé alors c'est contradictoire", a expliqué l'athlète. Fauve attendait que Sami se libère en étant "passionnément intense et romantique" sur cette valse viennoise.

Il faut dire qu'ils ont fait honneur au tube de la grande chanteuse ! Une prestation très intime tout en douceur et élégance. "C'était un moment de poésie intense", a expliqué Shy'm. "C'était magistral, splendide, parfait. C'était génial", a énuméré Chris Marques, totalement séduit par leur seconde danse.

Les notes :

Patrick Dupond : 9/10

Shy'm : 9/10

Chris Marques : 9/10

Jean-Marc Généreux : 9/10

Total : 36 points

Elsa Esnoult et Anthony Colette (et Patrick Dupond)

Un jazz Broadway chargé en émotion

Cette semaine, ils ont dansé sur My heart belongs to daddy, chanté par Marilyn Monroe. "C'est un honneur de danser avec Patrick Dupond", s'est réjouie la comédienne. Il attendait d'Elsa d'être sensuelle et féminine pour ces quarts de finale, tout en incarnant l'icône américaine.

Une prestation qui commence au plafond ! Puisque c'est depuis une balançoire qu'Elsa Esnoult est arrivée sur le parquet de Danse avec les stars. Une danse toute en sensualité plutôt bien reçue par les membres du jury. "Je t'ai trouvé particulièrement belle et sexy ce soir", a sourit Shy'm. Malheureusement, des imprécisions ont fait baisser leurs notes.

Les notes :

Shy'm : 7/10

Chris Marques : 6/10

Jean-Marc Généreux : 6/10

Total : 19 points

Un roman d'amitié en americain smooth

Pour cette seconde danse, les stars ont dû danser sur une chanson honteuse inavouable. Elsa Esnoult avait choisi Un roman d'amitié, chanson qu'elle entonne "absolument tous les jours" selon son partenaire. C'est un immaculé tableau blanc qui attendait le couple, qui a offert une prestation pleine de candeur. Plumes et ambiance boom, il y avait tout pour revivre ses premières amourettes d'adolescence.

"Aucun faux pas" pour Jean-Marc Généreux, qui a apprécié cette performance. "On a demandé un americain smooth, mais là vous avez dansé une samba (...) il faut absolument répondre aux critères", a déploré Chris Marques.

Les notes :

Patrick Dupond : 8/10

Shy'm : 7/10

Chris Marques : 6/10

Jean-Marc Généreux : 6/10

Total : 27 points

Ladji Doucouré et Inès Vandamme (et Jean-Marc Généreux)

Un paso doble de haute voltige

Ladji Doucouré et Inès Vandamme ont dû dealer avec l'énergie débordante de Jean-Marc Généreux. "Je suis heureux de travailler avec vous, vous avez eu la plus belle progression", a félicité le danseur. Il lui a demandé de "puiser dans ses forces d'athlète" pour ces quarts de finale.

On a retrouvé un parquet enflammé pour leur prestation ! Energie, mouvements et costumes en cuir : tout y était. Une superbe danse largement saluée par les membres du jury. "C'est la danse de la soirée !", s'est réjouit Chris Marques. "Je viens de voir deux champions du monde. Vous avez un tempérament de conquérant", a sourit Patrick Dupond.

Les notes :

Patrick Dupond : 8/10

Shy'm : 9/10

Chris Marques : 9/10

Total : 26 points

Danse Bollywood

Pour leur seconde danse, ils ont choisi d'effectuer un Bollywood. Une danse très énergique et pleine de joie. "C'est une chanson humble et pleine de joie qui te représente bien", a confié la danseuse. De jolis effets spéciaux, des costumes étincelants : il y avait de quoi être dépaysé une fois sur le parquet.

"Vous êtes une bombe atomique mais il faut rester lucide (...) Attention à la légèreté, mais bravo", a félicité Patrick Dupond. "J'ai aimé l'énergie, je t'ai peut-être trouvé moins confiant. Mais c'était canon", a tempéré Shy'm.

Les notes :

Patrick Dupond : 6/10

Shy'm : 8/10

Chris Marques : 8/10

Jean-Marc Généreux : 9/10

Total : 31 points

Le face à face

Cette semaine, le face à face opposait Azzize Diabaté et Denitsa Ikonomova et Sami El Gueddari et Fauve Hautot. À tour de rôle, ils se sont affrontés durant 45 secondes sur un jive. C'est finalement Sami et Fauve qui ont été sauvés par le public, avec 70% des votes. Azzize et Denitsa ont donc été éliminés.