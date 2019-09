Black M, son fils né grand prématuré : "Il ne respirait plus..."

Black M et Léa Djadja mettent un point d'honneur à préserver leur intimité, notamment leur vie de famille. Devenus parents il y a plus de sept ans d'un petit garçon, Isaac, ils n'avaient jusqu'à présent quasiment rien révélé de leur fils. Ils prennent toujours soin de dissimuler son visage quand ils l'affichent en de rares occasions sur les réseaux sociaux.

Lors d'un entretien commun à Gala, Black M et Léa Djadja avaient révélé que le petit Isaac était né prématurément. "C'est une épreuve qui nous a encore plus soudés", avait confié le rappeur. Plus ouvert sur ce sujet délicat, il en a dit un peu plus sur les premiers mois de vie de son fils, cette fois dans les colonnes de Voici, le vendredi 27 septembre 2019.

"Mon fils, je n'osais pas en parler avant. Il est né à 6 mois, pesait 900 grammes, c'était vraiment dur. Il est né le 13 mars 2012, en pleine apogée de la Sexion d'Assaut. Donc moi, j'étais partagé entre l'euphorie de la célébrité et les journées difficiles à l'hôpital", raconte Black M à nos confrères. Une condition très difficile qui a apporté son lot de stress et d'inquiétudes. "Un matin, il ne respirait plus, on a eu quelques frayeurs, mais maintenant, il a 7 ans et il va bien", a-t-il appris. Aujourd'hui en pleine forme, le petit Isaac n'a pas hérité de la passion de la musique de son père. "Notre fils n'est pas passionné par la musique. Il est cartésien et attiré par les sciences. D'ailleurs, comme il porte des lunettes rondes, on l'a surnommé Steve Urkel", avait confié son papa à Gala.

Black M revient aujourd'hui avec son nouvel album, Il était une fois, sorti le 13 septembre dernier. Il comprend notamment un titre dédié à ses infidélités à sa compagne Léa, ainsi que plusieurs collaborations : KobaLaD, Bigflo & Oli ou encore Vianney.

Retrouvez l'interview de Black M en intégralité dans le dernier numéro de Voici, paru le 27 septembre 2019.