Black M, son fils Isaac né grand prématuré : "Une épreuve qui nous a soudés"

Léa Djadja et son époux, Black M, ont toujours mis un point d'honneur à préserver l'intimité de leur fils. Les fans du chanteur ne connaissaient à présent qu'une poignée de clichés du bambin, toujours de dos, sur Instagram. Lors d'un entretien à Gala, paru le 19 septembre 2019, les jeunes parents se sont livrés comme rarement sur leur fils, dont ils ont également révélé le prénom : Isaac.

"On a construit cette belle harmonie, faite d'amour et de respect. Le fruit de cette belle relation, c'est notre fils Isaac. Il a encore davantage ancré notre relation, à Alpha et moi", raconte Léa Djadja, aux commandes de l'émission de relooking Incroyables Transformations (M6). Aujourd'hui, le petit Isaac a 7 ans. "On a appris sur le tas car nous étions très jeunes... De plus, il est né prématuré avec des complications qui ont nécessité quatre mois de couveuse. C'est une épreuve qui nous a encore plus soudés", ajoute le rappeur, qui avait 27 ans lorsqu'il est devenu papa.

Mais ce n'est pas vraiment évident d'avoir une vie de famille avec ces emplois du temps chargés. "Léa travaillait sur des tournages de films et publicités, moi j'étais par monts et par vaux et au milieu il y avait un petit... C'est réellement un luxe pour moi de pouvoir travailler avec mon épouse. Depuis dix ans, on n'a jamais été séparés plus d'une semaine", explique Black M, qui a la chance d'avoir sa compagne en tant que maquilleuse officielle.

Le petit Isaac a-t-il conscience des métiers très prenants de ses parents ? "Il est encore trop jeune pour s'en rendre compte, de plus il ne connaît que ça. Quand il est né, son père était déjà connu", confie sa maman. "Un jour il m'a dit : "Papa, pourquoi tout le monde te dit bonjour, comment tu fais pour avoir autant de copains ?" Parfois quand on me demande un selfie, il fait face à la personne et lui lance : "Tu laisses mon père tranquille"", raconte Black M.

Il est indispensable qu'il sache d'où il vient

Malgré le fait qu'il ait grandi auprès d'un père artiste, Isaac ne se destine pour l'instant pas à une carrière dans le son : "Notre fils n'est pas passionné par la musique. Il est cartésien et attiré par les sciences. D'ailleurs comme il porte des lunettes rondes, on l'a surnommé Steve Urkel [l'intello de la série La vie de famille, NDLR]." Avec cette enfance en milieu aisé, ses parents mettent un point d'honneur à lui montrer d'où il vient. "Cet été nous l'avons emmené dans le village de ma famille, en Guinée. On lui a tout expliqué. Il est indispensable qu'il sache d'où il vient, c'est une richesse en plus dans sa construction, poursuit Black M. On l'élève au feeling... On l'écoute surtout. J'ai la sensation qu'on grandit avec notre fils. Enfin davantage moi car Léa a vite compris son rôle de mère, c'est certainement l'instinct maternel."

Un point de vue partagé par Léa Djadja : "On lui apprend aussi que tout n'est pas acquis. Si nous menons une vie aisée aujourd'hui, c'est parce que nous avons travaillé dur. Voilà pourquoi il était important qu'il voit que son père vient de loin."

