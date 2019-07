Black M : Qui est son épouse, Léa Djadja ?

D'ordinaire discrète sur sa vie privée, notamment sur son couple avec le rappeur Black M, Léa Djadja (30 ans) vient pourtant d'accorder une interview au Parisien, dans le numéro du 31 juillet 2019. La maquilleuse professionnelle a évoqué sa carrière, comme sa vie de couple avec l'artiste. De rares déclarations.

Léa Djadja rencontre Black M sur le tournage du clip Wati bon son de la Sexion d'Assaut, en 2008. Le jeune Alpha Diallo (le vrai nom du chanteur) avait alors 23 ans, elle en avait 20. "Je débutais dans le maquillage, et on m'a donné le plan pour que je m'occupe une journée d'une dizaine de rappeurs pour un clip. Ce n'était pas très bien payé, 70 euros. Mais j'avais besoin d'argent pour payer mon loyer, se rappelle-t-elle. On avait discuté très poliment, et puis il m'a rappelé peu après pour me rendre 10 euros que l'équipe ne m'avait pas payés." Quelques jours après, ils se revoient pour un rendez-vous dans Paris. "On faisait des balades à Montmartre, j'habitais dans le 92, il m'a fait découvrir la capitale. Il a vite compris que je voulais quelque chose de sérieux", poursuit-elle.

Aujourd'hui, plus de dix ans après, Léa Djadja et Black M sont toujours ensemble , mariés, et elle est devenue sa maquilleuse officielle. "Nous ne restons jamais plus d'une semaine sans nous voir et quand nous travaillons ensemble, on ne se quitte jamais vraiment du regard", explique la mère de famille, qui habille également les danseurs de son mari. Embauchée par Sony, Léa Djadja maquille désormais d'autres artistes, comme Zaz , et travaille sur des longs métrages, comme Polisse de Maïwenn

Talentueuse, la jeune femme a décroché la présentation de l'émission Incroyables transformations (M6), un programme de relooking. "Tout ce que je raconte, je l'ai vécu. J'ai pris beaucoup de poids durant ma grossesse et après la naissance de mon fils. Aujourd'hui, je prends soin de moi en faisant beaucoup de sport. Mon mari s'y est aussi mis grâce à moi", indique t-elle. En 2012, Black M et Léa Djadja ont accueilli un petit garçon dont on ne connaît pas le prénom, mais qu'ils surnomment Mowgli.

C'est une certitude, elle est bien plus qu'une "femme de" : "Je ne veux surtout pas passer pour la femme de, j'ai toujours voulu me faire par moi-même. Je ne veux pas qu'Alpha imagine que je suis avec lui à cause de son statut de star. Je suis avec lui car c'est l'homme de ma vie et qu'il est mon meilleur ami !"

Retrouvez l'interview de Léa Djadja en intégralité dans l'édition du 31 juillet 2019 du Parisien.