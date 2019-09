Black M infidèle envers sa femme Léa : "J'ai déconné"

Entre Black M et Léa Djadja, maquilleuse professionnelle, c'est le grand amour depuis plus de onze ans. Rencontrés sur le tournage du premier clip de la Sexion d'Assaut, les amoureux se sont depuis mariés et ont même accueilli l'adorable Isaac, âgé de 7 ans. Aujourd'hui, ils sont toujours aussi soudés puisqu'ils ont la chance de travailler ensemble au quotidien : Léa est sa styliste et maquilleuse officielle depuis plusieurs années.

Mais leur relation a aussi connu ses moments de doute, notamment du côté de Black M. Questionné par Voici sur ses infidélités à sa compagne Léa, le rappeur admet pour la première fois quelques écarts. "Elle n'était pas là pendant l'enregistrement et ne croyait pas que j'allais sortir ce titre sur elle. Encore moins celui sur l'infidélité. Ça fait onze ans maintenant que je suis avec elle, il y a eu des hauts et des bas, j'ai parfois déconné, c'est vrai, mais aujourd'hui ça va. Elle est mon roc", a raconté l'artiste dans les colonnes du magazine, paru le 27 septembre 2019.

Tout semble effectivement être rentré dans l'ordre pour Léa Djadja et Black M, qui forment un duo équilibré aussi bien dans leur vie privée que professionnelle. "Nous ne restons jamais plus d'une semaine sans nous voir et quand nous travaillons ensemble, on ne se quitte jamais vraiment du regard", avait confié l'animatrice de l'émission de relooking Incroyables Transformations (M6) au Parisien.

Retrouvez l'interview de Black M en intégralité dans le dernier numéro de Voici, paru le 27 septembre 2019.