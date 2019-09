Black M intime : Sa rencontre avec Léa Djadja, "un coup de foudre"

De précieuses confidences. D'ordinaire si secrets sur leur vie privée, Black M et son épouse, Léa Djadja, viennent pourtant d'accorder une interview très intimiste à Gala. Dans le dernier numéro, paru le 19 septembre 2019, le couple prend même la pose ensemble pour de romantiques photos en noir et blanc capturées à Montmartre, lieu de leur coup de foudre.

L'occasion rêvée pour qu'ils racontent en détail leur rencontre providentielle. Léa Djadja était maquilleuse sur le tournage du premier clip de la Sexion d'Assaut. "J'avais 19 ans. Alpha [le vrai prénom de Black M, NDLR] est arrivé avec un tiep à la main qu'il m'a proposé de partager. J'ai refusé puis je suis sortie prendre l'air. Il m'a suivie", commence-t-elle. "Quand je suis arrivé, un membre de la Sexion nous a interdit d'adresser la parole à la maquilleuse. J'ai trouvé Léa très jolie. Nous nous sommes regardés même si elle vous dira le contraire. Les autres membres se sont plaints, elle passait trop de temps à me maquiller, poursuit Black M. Comme j'étais jeune, 23 ans, et très timide, mon ami Alassane m'a chauffé à la rejoindre (...) J'ai rien trouvé de mieux à dire qu'un banal : "Tu sais c'est pas bien de fumer"."

Je savais qu'elle serait la femme de ma vie

"Ce à quoi j'ai répondu : "Il faut bien mourir de quelque chose." On est alors partis dans une discussion philosophique et spirituelle. A l'époque, je me cherchais. Alpha me donnait des réponses, un sens à mes questions existentielles. Je me suis dit qu'il ferait un bon ami", raconte Léa, qui est aux commandes d'Incroyables transformations, émission de relooking de M6. "Ce que Léa nomme "amitié" avec toute sa pudeur était clairement un coup de foudre (...) Je savais déjà qu'elle serait la femme de ma vie, la mère de mes enfants. Sauf qu'elle a refusé de me donner son numéro de téléphone", explique l'artiste, qui revient avec son nouvel album, Il était une fois...

Mais il n'allait pas laisser filer sa belle comme ça. "Comme la production lui devait 10 euros, malin, je me suis proposé pour lui remettre. On me dit OK, elle t'appellera. Ce qu'elle a fait, en m'appelant en privé et en hurlant ! J'ai réussi à la calmer et lui arracher un rendez-vous. Trois mois après, on était mariés !", sourit le père de famille.

Une si belle rencontre pour une si belle relation, puisque Léa et Black M sont mariés depuis dix ans. Il a tenu à lui rendre hommage dans son dernier opus en lui dédiant une chanson, Léa. "Ce titre est une véritable déclaration d'amour. Il a employé des mots que je lisais dans ses yeux mais que je n'avais jamais entendu de sa bouche. Ca m'a bouleversée", s'émeut-elle. Même chose pour l'interprète : "Je me suis enfin avoué que sans toi Léa, je suis perdu."

