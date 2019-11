Danse avec les stars 2019 : Shy'm blessée, le nom de sa remplaçante dévoilée

Attention, chers téléspectateurs de TF1 : Danse avec les stars 2019 sera exceptionnellement à l'antenne ce jeudi 7 novembre, en raison de la diffusion des NRJ Music Awards samedi 9 novembre. Ce nouveau prime sera placé sous le signe de la semaine des juges.

Comme les années précédentes, les candidats encore en compétition auront l'honneur de danser avec l'un des membres du jury... Enfin, pas tous ! Selon les informations de Télé Loisirs, Shy'm ne pourra en effet pas assurer le numéro ce soir, car elle se serait blessée en début de semaine, lors des répétitions. Azize Diabaté et Denitsa Ikonomova danseront avec Chris Marques, Ladji Doucouré et Inès Vandamme avec Jean-Marc Généreux et Elsa Esnoult et Anthony Colette avec Patrick Dupond, mais Sami El Gueddari et Fauve Hautot réaliseront leur prestation... avec une danseuse professionnelle déjà éliminée.

C'est en effet Candice Pascal qui a été appelée en urgence pour remplacer Shy'm. Mais la chanteuse de 33 ans a tout de même coaché le duo formé par le champion paralympique et la rousse incendiaire.

Si elle n'aura pas le plaisir de danser sur le parquet de Danse avec les stars, Shy'm sera tout de même présente pour juger les prestations des participants. À noter que Sami El Gueddari dansera une samba sur 24K Magic de Bruno Mars cette semaine. Elsa Esnoult réalisera un jazz Broadway, Ladji Doucouré un paso doble et Azize Diabaté une salsa.