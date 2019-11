Elsa Esnoult (Danse avec les stars) : Elle réagit aux nombreuses critiques

Depuis le 21 septembre 2019, l'actrice et chanteuse Elsa Esnoult foule le parquet de Danse avec les stars chaque samedi. Accompagnée par son danseur Anthony Colette, la jolie brune a fait un parcours sans faute jusqu'à maintenant, traçant aisément son chemin dans ce qu'elle estime être "une expérience de folie".

Interviewée par nos confrères de chez Voici, l'actrice phare des Mystères de l'amour (TMC) est revenue sur les nombreuses critiques qu'elle a subies depuis le début de cette dixième saison : "On ne peut pas être aimé de tout le monde, ça fait partie de la vie. Il y aura toujours des gens qui critiqueront, quoi qu'il arrive et même si on fait les meilleures prestations", déclare-t-elle. Fort heureusement, la jeune femme de 31 ans parvient facilement à passer au-dessus des remarques cinglantes : "Ça ne m'atteint pas plus que ça parce que ça reste une émission où on est censé apprendre à danser. (...) Je me donne les moyens d'y arriver parce que je veux montrer aux gens qui me soutiennent qu'on peut partir de zéro et réussir en faisant des progrès."

Plus étonnant encore, Elsa Esnoult n'hésite jamais à consulter les réseaux sociaux pour lire ce qui se dit sur ses prestations : "Je reste toujours attentive. Il faut savoir ce que les gens pensent, c'est intéressant, affirme-t-elle avant d'évoquer les nombreuses éliminations inattendues de cette saison, je peux comprendre que des personnes qui soutenaient d'autres candidats soient écoeurées de les voir partir. Je comprends totalement ! Tout comme mes fans seraient écoeurés de me voir partir. Encore une fois, on ne peut pas plaire à tout le monde. À partir du moment où des gens me soutiennent et aiment ce que je fais, ça me suffit !"

Consciente de ses lacunes techniques, Elsa Esnoult estime avoir une sensibilité artistique qui lui permet de toucher un grand nombre de téléspectateurs. Pour elle, c'est d'ailleurs ce qu'elle recherche : "Pour moi, c'est ce qui compte ! C'est d'arriver à toucher les gens. Si je peux avoir effectivement quelques petites lacunes dans une danse, mais que j'ai réussi à transmettre de l'émotion, c'est tout ce qui compte. (...) Il n'y a pas que la technique, il y a aussi le côté sensible."

Exceptionnellement, les quarts de finale auront lieu le jeudi 7 novembre 2019. Pour l'occasion, Elsa Esnoult révèle que Patrick Dupond viendra accompagner le duo, au cours d'une danse à l'ambiance comédie musicale.