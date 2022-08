VIDEO Elsa Esnoult terrorisée dans Les Traîtres : une épreuve "horrible" choque les internautes

C'est le nouveau jeu événement de M6. Il y a quelques mois, la chaîne a enregistré dans le secret la première saison des Traîtres, ce programme inspiré du célèbre jeu de société Le loup-garou. Pendant six jours, quatorze personnalités se sont retrouvées enfermées dans un château près de Lyon pour vivre ensemble cette aventure. Parmi elles, trois traîtres étaient chargés d'éliminer le reste des participants, les "loyaux". Ces derniers devaient au contraire réussir à les démasquer. À la fin de la compétition, seule une personnalité remportera les lingots convoités au profit d'une association de son choix.

Du côté du casting, on retrouve l'influenceur Just Riadh, Clémence Castel, Vanessa Douillet et son mari David Douillet, Martin Lamotte, Bruno Sanchez, le romancier Bernard Werber, Alex Ramirès, Elsa Esnoult, Delphine Wespiser, le candidat des 12 Coups de midi Paul El Kharrat, la YouTubeuse Natoo et sa meilleure amie, la styliste Melococo, et Camille Lacourt.

Afin de percer le mystère et trouver les fameux traîtres du jeu (Just Riadh, Clémence Castel et Vanessa Douillet), les candidats doivent enchaîner les épreuves. Et l'une d'entre elles a particulièrement retenu l'attention lors du lancement de l'émission mercredi 17 août 2022. En effet, Elsa Esnoult, Bernard Werber, Just Riadh et Clémence Castel se sont fait enterrer vivants ! Enfermés dans un cercueil en bois cloué par le présentateur par des croque-morts puis recouvert de terre, le quatuor devait garder son sang-froid pour répondre à des énigmes et se sortir de là. Chose qui ne fut pas du tout évidente pour Elsa Esnoult. La star des Mystères de l'amour a même été très paniquée pendant le jeu, poussant quelques cris et tremblant énormément. "Je ne peux pas, je crève, s'est directement. C'est ma phobie numéro 1. Je ne peux même pas imaginer le faire", confiait-elle juste avant de partir sous terre.

Ils ne sont pas un peu malades de faire ça ?

Heureusement, l'épreuve s'est rapidement terminée, laissant tout de même les internautes perplexes. Et si M6 était allée trop loin ? "Ils ne sont pas un peu malades de faire des épreuves aussi folles que ça, entre le saut à l'élastique et être enterré vivant ?", "Les réseaux sociaux en prennent plein la gueule lorsqu'ils laissent des vidéos de challenges débiles, et tu as M6 qui enterre des gens vivants", "J'ai été très choquée. Au moment du cercueil j'ai changé de chaîne. Avez-vous pensé à l'impact que cela peut avoir?", "Horrible cette épreuve du cercueil, personnellement je suis claustro, je ne pourrais pas psychologiquement, c'est terrible", peut-on lire sur Twitter.