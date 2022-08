David Douillet et sa femme Vanessa : leurs 14 ans d'écart, leur vie intime... confidences en toute franchise

Ils forment un couple plutôt discret qui devrait bientôt se révéler : David Douillet et sa femme Vanessa, ensemble depuis 2014 et mariés trois ans plus tard, vont participer au nouveau jeu de la chaîne M6, Les Traitres, qui débute ce mercredi soir. Au programme, une dizaine de personnalités très éclectiques et enfermées dans un manoir, censées débusquer qui, parmi elles, jouent le rôle de traîtres.

Plus ou moins adapté du jeu du loup-garou, ce Cluedo grandeur nature comptera donc l'ex-sportif et sa femme parmi les participants. Et l'hypno-thérapeute a vu, au départ, cette belle opportunité de sortir de l'ombre comme un test. "C'était un bon moyen de se découvrir dans un jeu de stratégie. C'est un jeu qui révèle la vraie personnalité". D'ailleurs, le couple avait conclu un accord : "On s'est dit : 'Quand on se tapera dans la main, ça veut dire que ce sera le début du jeu'. À partir de ce moment, on s'est dit que l'on pouvait se mentir".