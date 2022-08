David Douillet dans Danse avec les stars : découvrez Jérémie, son fils qui lui ressemble énormément !

Personne ne s'attendait vraiment à entendre ce nom, mais David Douillet participera bien à la douzième saison de l'émission de télé-réalité, Danse avec les stars ! Aux côtés du chanteur philippin Billy Crawford, du comédien Florent Peyre et de l'influenceuse Léa Elui, l'ancienne star du judo devient le quatrième nom à sortir du chapeau du concours de danse qui cartonne sur TF1. "Bonjour, je suis David Douillet et je me suis lancé un défi assez conséquent pour moi : j'ai décidé de participer à Danse avec les stars. Ça va être beaucoup de travail, j'espère que je vais beaucoup m'amuser surtout et pouvoir vous procurer un peu de plaisir. Voilà, à très vite", a-t-il déclaré sur la vidéo de présentation.

Un challenge particulièrement osé de la part de David Douillet, qui part avec un handicap de taille puisque du haut de ses 1,96 m, il aura certainement un peu plus de mal que les autres. Mais cela ne l'a semble-t-il pas découragé et pour réussir ce beau défi, il pourra bien évidemment compter sur le soutien de ses proches et notamment celui de son fils, Jérémie. Aîné d'une fratrie de 4 enfants, le solide gaillard de 2,05 m a hérité des gènes de son père puisqu'il connaît également une belle carrière sportive dans le basket. Âgé de 30 ans, il est le fruit de la précédente relation de son père avec son ex-femme Valérie.

Champion de basket et agent immobilier

Né à Mont-Saint-Aignan (Seine-Maritime), Jérémie Douillet a commencé sa carrière de basketteur à Nantes avant de connaître de nombreux clubs. Il évolue depuis 2021 au sein du Beaujolais Basket, un club évoluant en Nationale masculine 2, soit le 4e échelon français. À côté de ça, le jeune homme est cofondateur d'une agence immobilière et exerce le métier d'agent immobilier, ce qui lui fait un point commun de plus avec son père. En effet, au-delà d'être tous les deux dotés d'un physique impressionnant, David Douillet et son fils se ressemblent également beaucoup, comme on peut le voir sur les photos (à retrouver dans le diaporama).

Prochainement à l'affiche de la douzième édition de Danse avec les stars, David Douillet sait déjà qu'il pourra compter sur le soutien de Jérémie, ce fils qui lui ressemble énormément !