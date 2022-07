Danse avec les stars 2022 : Un chanteur international annoncé au casting par TF1 !

Attention, nostalgie en approche ! Ce mardi 26 juillet 2022, le compte Twitter de l'émission Danse avec les stars a dévoilé le nom de l'un des futurs candidats du programme. Et c'est un chanteur qui a fait vibrer tous ceux ayant grandi dans les années 2000...

Il s'agit de Billy Crawford ! "OFFICIEL. Billy Crawford foulera bientôt le parquet de Danse Avec Les Stars. Qui sera sa partenaire d'après vous ?", peut-on lire sur le compte de l'émission phare de TF1. La saison 12 du show animé par Camille Combal devrait être diffusée à l'automne prochain. "Salut à tous, c'est Billy Crawford. Je voulais vous annoncer à tous que je vais participer à la prochaine saison de Danse avec les stars ! J'ai vraiment hâte de relever ce défi et de commencer les répétitions aussi. On se retrouve très vite sur TF1. Gros bisous, je t'aime à la folie. J'arrive !", a déclaré face caméra le chanteur philippino-américain aujourd'hui âgé de 40 ans.

Billy Crawford, qui sera jugé par un jury bouleversé qui accueille cette année deux nouveaux (Bilal Hassani et Marie-Agnès Gillot), devrait s'en sortir comme un chef sur le parquet. Personne n'a oublié ses facilités en danse et sa chorégraphie mythique sur le tube Trackin, sorti en 2002. Ces dernières années, s'il a disparu des radars en France, l'artiste a toutefois continué sa carrière dans son pays aussi bien dans la musique, que le cinéma ou à la télévision comme animateur (Pilipinas Got Talent, Your Face Sound Familiar..).